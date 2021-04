Folketinget førstebehandler tirsdag forslag om at fratage livstidsdømtes muligheden for at date.

Det er krænkende og forkert, at livstidsfanger må skrive flirtende breve eller på anden måde have romantiske forhold til nye personer uden for murene.

Det mener Dansk Folkeparti, der tirsdag skal have førstebehandlet et beslutningsforslag om netop at fratage livstidsdømte muligheden for at date, mens de afsoner.

- Vi synes, det er uhørt, at folk, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, kan have et kærlighedsforhold til kvinder uden for fængslet. Sådan skal det ikke være. Der må hård justits til, siger retsordfører Peter Skaarup.

Kun familiemedlemmer og gode venner må komme på besøg, hvis det står til DF.

- Man skal ikke kunne date, indgå giftermål eller på anden måde leve, som om ingenting var hændt, siger han.

I 2019 fremsatte partiet et lignende forslag, og det håber på bedre vind i sejlene for forslaget, efter at Socialdemokratiet har indtaget regeringsmagten.

Ifølge retsordfører Jeppe Bruus (S) støtter regeringen intentionen med forslaget, men vil se nærmere på, hvordan det kan løses i praksis. Og så bør forvaringsdømte også omfattes, mener han.

- Det er ikke tilfældigt, at de har fået meget lange domme, og derfor vil vi gerne begrænse den omgang, der er med at føre et socialt liv, mens de afsoner, siger han og kalder det et problem for retsfølelsen og retssikkerheden.

Han nævner, at nogle indsatte får kontakt til meget unge personer i samfundet på sociale medier via en tredjemand. Derfor mener ordføreren, at der også er et sikkerhedsmæssigt aspekt over for unge at tage højde for.

Tidligere har det været fremme, at drabsmanden Peter Madsen, der slog den svenske journalist Kim Wall ihjel i 2017, skrev med en teenagepige fra fængslet.

De sendte breve til hinanden, og hun var med egne ord "helt vildt forelsket i ham", har DR skrevet. Og i 2018 opsagde en fængselsbetjent sit job, fordi hun havde fået et forhold til drabsmanden, der dog året efter blev gift med en anden kvinde.

Jeppe Bruus vil have undersøgt, hvordan man kan begrænse livstids- og forvaringsdømtes mulighed for at få besøg, ringe samt sende og få breve. Og om det kan stoppes, at indsatte via andre får adgang til sociale medier.

- Vi skal se, om man kan sikre sig, at de ikke får større udbredelse end selvfølgelig at have ret til at se en række mennesker gennem besøg og telefonkontakt, siger Jeppe Bruus.

Han erkender, at der er tale om et begrænset problem, da få idømmes livstid eller forvaring. I 2019 afsonede 69 en forvaringsdom, mens 27 sad inde på livstid, viser tal fra Kriminalforsorgen.

Da Dansk Folkeparti fremsatte forslaget i 2019, advarede Fængselsforbundet mod det. Det frygtede, det ville føre til flere trusler, vold, selvskade og selvmord.

Socialdemokratiet sigter mod at fremsætte et lovforslag om emnet i næste folketingsår.

/ritzau/