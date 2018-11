En ny kurs for udlændingepolitikken er den absolutte største knast i finanslovsforhandlingerne.

Mens der mandag var fred og idyl mellem regeringen og Dansk Folkeparti i de igangværende finanslovsforhandlinger, så er billedet et andet dagen efter, hvor forhandlinger fortsatte.

Parterne blev mandag enige om, at erhvervsskolerne fremover slipper for at skulle finde to procent besparelser årligt, hvilket ellers var regeringens plan.

Til gengæld er der lang vej igen, før regeringen og støttepartiet bliver enige på udlændingeområdet. Netop udlændingepolitikken var på dagsordenen tirsdag aften.

Finansminister Kristian Jensen (V) ønskede efter tirsdagens møde ikke at udtale sig.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, var mere snakkesalig.

- Målet har vi ikke nået endnu, og bolden er hos regeringen. Målet er, at vi skal have en midlertidighed i forhold til, når folk kommer til Danmark. Man skal hjem igen, når man kan komme hjem, siger Skaarup.

DF kræver et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken. Det betyder, at der skal mere fokus på hjemsendelser af flygtninge i stedet for at integrere dem i Danmark.

Desuden vil DF have et loft over familiesammenføringer efter tysk model. Et notat fra regeringen har ifølge Jyllands-Posten dog vist, at det næppe vil få en stor effekt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kalder tyskernes loft for et "fuploft". Det er DF ikke enig i, slår Skaarup fast.

Da Folketinget åbnede i oktober, vedtog regeringen og DF en fælles erklæring om, at midlertidigt ophold også reelt skal være midlertidigt. Netop den erklæring minder Skaarup om.

- Den vedtagelse skal regeringen leve op til. Regeringen har haft 13 måneder til at undersøge det her, siger Skaarup.

Diskussionen om et paradigmeskift i udlændingepolitikken var med til at skabe tumultariske forhold i dansk politik ved sidste års forhandlinger om en finanslovsaftale for 2018.

Forhandlingerne endte i en hårdknude i et forløb, hvor en udlændingeaftale og en aftale om skattelettelser ikke kunne forenes.

Til sidst skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) spørgsmålet om stramninger på udlændingepolitikken til hjørne.

Skaarup vil ikke komme nærmere ind på, hvilke konkrete forslag, der er på forhandlingsbordet lige nu.

/ritzau/