Med 25 initiativer vil regeringen sikre mere sundhedspersonale og bedre arbejdsforhold for dem.

Der skal uddannes flere læger og sygeplejersker, hvis det står til regeringen, som i onsdags fremlagde sit bud på en sundhedsreform.

Men der skal også gøres noget nu og her for at sikre nok personale i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne.

Derfor har regeringen fredag præsenteret udspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde".

- Vi skal både have flere hænder, og vi skal lidt populært sagt have glade hænder, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Blandt andet vil regeringen have et "løft i antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin".

- Det betyder, at der i 2020 vil være 370 hoveduddannelsesforløb i almen medicin. I 2015 var der dimensioneret med 252, står der i udspillet.

Desuden vil regeringen foreslå, at der oprettes op mod 320 flere introduktionsstillinger i almen medicin. Det er den speciallægeretning, der kan føre til, at man bliver praktiserende læge.

Når lægerne har gennemført introduktionsstillingen, kan de søge et hoveduddannelsesforløb i almen medicin. Her vil regeringen øge antallet af disse forløb med i alt 160 i 2019 og 2020.

Ellen Trane Nørby siger, at regeringen vil åbne for, at yngre reservelæger, der er ansat på sygehusene, kan ansættes i almen praksis for at afhjælpe lægemanglen der.

Regeringen vil gøre det muligt at søge orlov fra lægestillinger på sygehuse, så man kan slå sig ned som almen praktiserende læge.

