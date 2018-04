Ifølge regeringen bliver havvindmøllepark verdens største, men en række større når at blive færdige før.

København. Et medlem af regeringen kaldte i spøg dens nye energiudspil for win-win-vind. Men den beskyldes nu for snarere at løbe med en halv vind.

På et pressemøde torsdag formiddag blev en bebudet havvindmøllepark præsenteret som verdens største. Men det bliver den aldrig, og det kritiserer Socialdemokratiet.

- Det er bare faktuelt forkert, der er større parker planlagt, og de bliver færdige før regeringens. Så ikke på noget tidspunkt kommer regeringen til at have den største park.

- Dermed er det nok et udtryk for, at man prøver på at tale den lidt større, end den rent faktisk er, for at fremstå mere grøn, siger energiordfører Jens Joel (S).

Den præsenteres i regeringens udspil som danmarkshistoriens største og skal bygges mellem 2024 og 2027. Men der skal både findes en placering til den og et flertal for den.

På pressemødet i Statsministeriet var der uenighed mellem regeringen og journalister om havvindmølleparken på op mod 800 MW.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde, at der ikke findes en park i den størrelse noget sted på jorde. Det var en af de tilstedeværende journalister uenig i.

- Jeg kan se, at der rystes på hovedet, men det udsagn, jeg kommer med, er selvfølgelig helt rigtigt, for der findes ikke så stor en havvindmøllepark etableret noget sted på jordkloden, sagde statsministeren.

Der er endnu ikke anlagt parker, der har den størrelse, men det vil der være, inden regeringens park står færdig senest i 2027.

Eksempelvis er der Hornsea One i Storbritannien, som er den første store over 1 GW. Den ejes af Ørsted, er på 1,2 GW og byggeriet er slut i 2020.

To år efter skal projektets fase to på 1,4 GW stå færdigt. Begge flere år før regeringens.

Energi-, forsynings- og klimaminister. Lars Christian Lilleholt (V) blev spurgt ind til kapacitet, placering, finansiering og hvornår den skal bygges.

- Der bliver tale om verdens største havvindmøllepark. Hvor den skal placeres, er der ikke taget stilling til, det er det, vi vil undersøge for at finde den mest optimale placering, sagde energiministeren.

Desuden skal der sættes gang i en undersøgelse for at se, hvor der kan bygges for op mod ti GW yderligere.

