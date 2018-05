Nye regler gør nye biler dyrere. Regeringen ville kompensere bilkøbere, men det afviser flertal nu.

København. Det ser ud til, at et flertal udenom regeringen vrider armen om på de tre regeringspartier.

Det handler om, at der er kommet en ny opgørelsesmetode fra EU, som gør, at bilers brændstofforbrug er mere retvisende.

Det vil spare staten for knap en halv milliard kroner, som bilejerne selv skal have op af lommen.

De penge vil regeringen føre tilbage til bilejerne. Men det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten imod.

- Vi har lagt op til, at langt størstedelen konverteres til bilejerne, men at nogle procent bliver lagt over til energiforliget, hvor vi kan bruge dem på at sænke elafgiften, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

Kommentaren falder forud for et ekstraordinært møde i Skatteudvalget onsdag eftermiddag, hvor punktet er på dagsordenen.

Ordføreren medgiver, at det bliver dyrere at købe ny bil end med regeringens forslag, fordi nogle penge bruges til at sænke elafgiften.

Men så får borgerne pengene tilbage på den måde. Det vil komme elforbrugere til gode, men ikke nye bilejere.

Forud for mødet vil Socialdemokratiet dog helst bruge pengene på grøn omstilling og flere el- og hybridbiler på vejene, mens DF vil bruge pengene på at betale for sænkning af elafgiften.

En sænkning af elafgiften stammer fra regeringens forslag om en ny energiaftale.

Dennis Flydtkjær siger ligeud, at regeringen ikke har oplyst partierne tilstrækkeligt, da bilaftalen blev indgået i midten af september sidste år.

- EU-forordningen blev aftalt i juni sidste år, altså et par måneder før bilaftalen. Men vi fik ikke noget at vide. Forordningen trådte i kraft 1. september, 22 dage før vi lavede aftale.

- Det indgik ikke i forhandlingerne, vi havde dengang. Vi fik ikke at vide, at det ville give et merprovenu, for så havde det været helt oplagt at tage det med i samme omgang, siger Dennis Flydtkjær.

/ritzau/