Er du en af de mange, der skal holde ferie under hjemlige himmelstrøg, kan det være, du skal tage ud at se med DSB.

Står det til regeringen, får du nemlig mulighed for at rejse med alle former for offentlig transport i juli måned til spotpris.

Regeringen foreslår nemlig ifølge dagbladet Politiken et sommerpas, som skal få danskerne tilbage i den offentlige transport efter coronakrisen.

Forslaget går på, at voksne skal have mulighed for at rejse frit rundt i Danmark med tog, bus og metro i otte dage for blot 299 kroner.

Planen er ifølge avisen, at passet skal kunne bruges til alle DSB’s og Arrivas tog, alle busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet.

Forslaget er en del af forhandlingerne om en sommerpakke, som skal sætte gang i dansk økonomi efter krisen.

Bliver planerne til noget, vil der sandsynligvis blive tale om i alt 100.000 særlige billetter, som bliver sat til salg efter først til mølle-princippet.

Den særlige ordning skal gælde fra 27. juni til 9. august. For børn i alderen 12-15 år foreslår regeringen en pris på 149 kr. Børn under 12 år rejser i forvejen gratis, hvis de følges med en voksen.