Det vil kræve en lovændring, før regeringens planer om at aflive alle mink kan føres ud i livet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte onsdag ud, at alle Danmarks minkbesætninger skal aflives efter fund af en særlig virusmutation.

Men ifølge Berlingske har regeringen på nuværende tidspunkt ikke hjemmel i lovgivningen til at aflive alle mink.

Som loven er i dag, skal der enten være konstateret sygdom blandt dyr hos landbrug, eller landbruget skal ligge i et område med sygdomsudbrud, før myndighederne kan kræve adgang for at aflive dyr.

Men det skaber problemer i forhold til at gennemføre regeringens plan om at aflive alle landets 15 millioner mink, da de konstaterede mutationer blandt mink alene fundet i Nordjylland.

Miljø- og Fødevareministeriet siger til Berlingske, at der er udformet et udkast til et lovforslag, som skal fremsættes tirsdag, og som regeringen ønsker, skal hastebehandles.

Ifølge avisen har fødevareminister Mogens Jensen (S) rakt ud til Folketingets fødevareordførere. De mødes mandag for at drøfte forslaget.

Forud for mødet siger Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, at han er "dybt forundret" over, at regeringen ikke har haft styr juraen, inden de traf en "så voldsom og vidtgående beslutning".

Partiet ønsker, at minkavlerne eksproprieres og får fuld erstatning for deres tab.

- Det er en tragisk situation for mange familier, og de står til at miste deres livsværk, som er bygget op gennem generationer. Derfor ønsker Venstre, at minkavlerne får fuld erstatning for deres tab.

- Og så skal regeringen offentliggøre det faglige grundlag og videnskaben bag beslutningerne, så vi kan få fuld åbenhed om så voldsomme beslutninger for borgerne. Det er vores to krav, som vi vil tage med til mødet i morgen med regeringen, siger Karsten Lauritzen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

