Boligministeren indstiller forhandlingerne om et indgreb over for udenlandske kapitalfonde på boligmarkedet.

Efter flere måneders forhandlinger om en politisk aftale, der skal stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, har boligminister Kaare Dybvad Bek (S) valgt at indstille forhandlingerne.

Det oplyser Transport- og boligministeriet.

- Regeringen har haft en klar ambition om at sætte en stopper for internationale kapitalfonde og kortsigtede spekulanter på det danske boligmarked.

- Men jeg må konstatere, at der ikke er opbakning i Folketinget, siger Kaare Dybvad Bek.

Forhandlingernes helt store stridspunkt har handlet om, hvordan der kunne indføres et stop for spekulation i renovering med efterfølgende hævelse af huslejen.

Her har regeringen foreslået at indføre en karensperiode på syv år, før en udlejer kan hæve huslejen efter reglerne i boligreguleringsloven.

Det er dermed den såkaldte renoveringsparagraf 5, stk. 2, der har været det store udfordring i forhandlingerne, siger boligministeren.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg kun ville lave et indgreb, hvis det reelt ville ramme de kortsigtede spekulanter, samtidig med at vi friholder andelsboligerne.

- Derfor foreslog vi et spekulantstop, fordi det vil ramme de meget kortsigtede spekulanter og ifølge Finanstilsynet ikke vil ramme andelsboligerne.

- Derfor er jeg selvfølgelig også lidt uforstående over for, at der ikke er opbakning til forslaget, siger Kaare Dybvad Bek.

Boligministeren er bekymret for, at sammenbruddet i forhandlingerne vil betyde opkøb af billige lejeboliger i særligt København:

- Vi har i de senere år set eksempler på udlejere, der chikanerer deres lejere og forsøger at presse dem ud, for at kunne hæve huslejen. Det er klart, at jeg er nervøs for, at vi nu fortsat vil opleve det pres på vores billige lejeboliger, siger Kaare Dybvad Bek.

SF's boligordfører, Kirsten Normann Andersen, placerer skylden for, at der ikke er kommet en aftale, hos De Radikale:

- Vi må desværre konstatere, at de Radikale holder hånden under kapitalinteresser, ligesom de gjorde med kviklån, siger Kirsten Normann Andersen med henvisning til den tidligere indgåede aftale om at begrænse omkostningerne ved at tage kviklån.

Hun fortsætter:

- Der lå en klar og fornuftig aftale, som alle parter var enige om, var en klar forbedring. Det var også en del af forståelsespapiret.

- Alligevel mener De Radikale altså ikke, at de er bundet på at levere på løfterne, siger Kirsten Normann Andersen.

Ritzau forsøger at få en reaktion fra De Radikale til kritikken.

/ritzau/