»Danmark er et grønt foregangsland. Vi skal påvirke de lande, som udleder mest,« sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketingets åbning 5. oktober

Men nu går 186,6 millioner danske skattekroner til det franske energiselskab Eranove, som driver adskillige naturgasdrevne kraftværker i Afrika og er i færd med at opføre et i Elfenbenskysten. Naturgas er et fossilt brændstof eller en såkaldt »sort« energitype.

»Det er en dårlig idé. Der er rigeligt med andre grønne energiprojekter, som man kunne støtte og investere i på tværs af det afrikanske kontinent,« siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved CBS i København.

Det er Investeringsfonden for Udviklingsstøtte – i daglig tale IFU – som har lagt pengene på bordet til naturgasgiganten Eranove. I august måned indgik IFU i et investeringspartnerskab med tre partnere, herunder fonden A.P. Møller Capital, om at investere i franske Eranove.

Et af selskabet Eranoves kraftværker i Elfenbenskysten, som drives af naturgas.

Eranove producerer primært elektricitet ved hjælp af naturgas samt drikkevand i flere afrikanske lande. Herunder Elfenbenskysten. Eranove har dog også en række grønne projekter med vandenergi.

Ifølge Eranoves egen pressemeddelelse anvendes den første kapitalindsprøjtning på i alt 40 millioner euro til at vækste det franske energifirma. Der nævnes ikke noget om, at pengene anvendes til grøn energi.

IFU beskriver desuden selv i sin årsrapport, at dens andel af investeringen i Eranove skal anvendes i Elfenbenskysten, hvor Eranove er i færd med at opføre et naturgasanlæg.

Brian Vad Mathiesen mener ikke, at det er en opgave for den danske stat, at investere i virksomheder, som i så høj grad tjener penge på naturgas.

Klimaminister Dan Jørgensen

»Hvis der er behov for at udbygge en kapacitet på naturgas, så kan det være fornuftigt at opføre naturgasanlæg. Men skal danske skattekroner gå til det? Det mener jeg ikke,« siger Brian Vad Mathiesen.

Enhedslisten mener, at IFUs investering i sort energi bryder med de aftaler, som er indgået på tværs af partierne i Folketinget.



»Det er i strid med de principper, som vi har aftalt i Folketinget at arbejde efter. Det må vi have en snak med ministeren om,« siger Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om vi kan trække investeringen tilbage. Det må vi se på. IFU har tidligere investeret i sort energi, hvor vi har haft fat i dem. Det er mit indtryk, at de nu har mange gode projekter, men det her er ikke inden for skiven,« siger han.

Naturgas er et fossilt brændstof og betegnes som en »sort« energiform. Det forurener dog mindre end, hvis man producerer elektricitet ved hjælp af kul og olie.

De Konservative undrer sig også.

»Vi har lagt stor vægt på det grønne område og klimatilpasning, så det virker besynderligt. Det vil jeg se nærmere på,« siger De Konservatives udviklingsordfører Katarina Ammitzbøll.

IFU forklarer, at man investerede sine 186,6 millioner kroner, vel vidende at Eranove var en stor spiller på naturgasområdet i Afrika. Grundlæggende mener man, at fordelene opvejer ulemperne.

»Eranove har en stor pipeline af projekter, som kommer til at basere sig på vandenergi. Med vores investering er vi med til at understøtte den grønne udvikling,« siger Rune Nørgaard, kommunikationschef i IFU.

Han forklarer, at IFU også ser på de gavnlige effekter, som naturgassen fører med sig.

»Der er 600 millioner mennesker i Afrika, som ikke har adgang til elektricitet. Derfor varmer man i de områder ofte op med brænde, man fælder skov og lignende. Det bidrager positivt til udviklingen, hvis man får flere mennesker på elnettet,« siger Rune Nørgaard.

Har Eranove forpligtiget sig juridisk til at anvende jeres investering til grønne projekter?

»Nej, sådan fungerer det ikke. Men det er den vej, som ledelsen i firmaet ønsker at gå,« siger Rune Nørgaard.

Den ansvarlige minister for IFU er udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Han er bortrejst og har ikke haft mulighed for at udtale sig om sagen.