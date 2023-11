Hvis du hører til dem, der hellere vil have at regeringen bruger flere penge på den offentlige sektor frem for for skattelettelser, er der rigtig gode nyheder.

For godt nok har regeringen i flere måneder fået kritik for at svinge sparekniven over kommunerne og senest for at vælge skattelettelser over velfærd.

Men de bebudede skattelettelser på i alt 6,75 milliarder kroner er ikke meget, sammenlignet med hvad regeringen har tænkt sig at fyre af på offentligt forbrug i de kommende år.

For dykker man ned i tallene i den netop lancerede 2030-plan, der er regeringens køreplan for dansk økonomi de kommende år, gemmer den på ændringer af den offentlige økonomi, som en økonom betegner som et nybrud.

Det offentlige forbrug kommer nemlig til at stige markant i de kommende år. Og det kommer til at stige langt mere end nogen af de tre regeringspartier gik til valg på.

Regeringen vil lade det offentlige forbrug stige med 1,4 procent om året. Det svarer til, at staten bruger 58 milliarder kroner mere i 2030, end man gør i dag.

De øgede udgifter til forsvaret udgør i alt 0,4 procentpoint af stigningen på 1,4 procent.

I regeringsgrundlaget blev SVM-regeringen enige om, at det offentlige forbrug skulle stige med 0,65 procent.

Socialdemokratiet gik til valg på en vækst i det offentligt forbrug på 0,75 procent. Venstre på en vækst på omkring 0,50 procent.

Og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen ville tilbage i 2015, hvor han var formand for Venstre, slet ikke være statsminister, hvis prisen var, at man skulle lade de offentlige udgifter stige med mere end 0,6 procent årligt.

»Jamen, det var en anden tid. Det var en anden tid. 2014 er ni år siden,« forklarede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste uge, da DR spurgte ham, hvorfor han nu er med til at bruge mere end dobbelt så meget.

Ifølge Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, gør regeringen med den nye plan noget afgørende nyt.

Man bruger flere penge, så økonomien følger det, man kalder det fulde demografiske træk. Det betyder, at der ikke blot er taget højde for, at der bliver flere børn og ældre, men også, at vores forventninger til serviceniveauet i den offentlige sektor stiger med tid og i takt med at niveauet stiger i den private sektor.

»Det er klart nyt. Det er ikke noget, vi har set i mange år. Spørgsmålet er naturligvis, om vi med tiden kommer til at opleve det som et løft fordi vores forventninger til service også stiger,« forklarer hun.

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, kalder på det sociale medie X regeringens 2030-plan for et »paradigmeskifte« og »et farvel til en økonomisk politik præget af tilbageholdenhed«, der vil ende med at staten bruger så mange penge, at den før eller siden må sætte skatten op - igen.

Sofie Holme Andersen vurderer, man godt kan betegne den nye økonomiske kurs som et paradigmeskifte.

»Der er ikke noget i det her, der medfører, at man vil køre økonomien ned i et sort hul. Ud fra de forudsætninger, man kan se lige nu, peger det tværtimod på, at vi kommer til at se samme overskud på de offentlige budgetter de kommende år som inden det her nybrud,« siger hun.

Hos CEPOS er man sådan set enige i, at regeringen med 2030-planen laver et nybrud i, hvor mange penge der bliver postet i den offentlige sektor.

Der er dog ikke megen begejstring at hente fra den borgerligt-liberale tænketank.

»Man kan nu engang ikke bruge pengene to gange, så når man vælger at afsætte så mange penge til offentligt forbrug, kan man ikke bruge dem til for eksempel lettelser af skatten til danskerne i samme periode,« siger fungerende cheføkonom Jørgen Sloth.

»Derudover kan det virkelig undre, at regeringen ender med at aftale et langt højere forbrug, end nogen af partierne gik til valg på for kun lidt over et år siden,« siger han.

Han forklarer, at en væsentlig del af problemet ved på forhånd at besluttet sig for at det offentlige forbrug skal stige er, at man derved risikerer at miste incitamentet til at bruge pengene mere fornuftigt.

»Vi ser hele tiden, hvordan ansatte i den offentlige sektor peger på, at hverken tid eller penge bliver brugt rigtigt, og at man drukner i overflødigt dokumentationsarbejde. I stedet for at hælde flere penge i det offentlige, burde man først tage et seriøst kig på at bruge ressourcerne klogere,« siger Jørgen Sloth.

Også med regeringens forslag til finansloven for næste år vil regeringen øge det offentlige forbrug markant.

2,1 procent skal det offentlige forbrug stige med til næste år, hvis det står til regeringen.

