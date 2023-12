Sprogkrav justeres, og der kommer en ny opholdsordning, som skal hjælpe udlandsdanskere og deres familier.

Regeringen vil lempe reglerne for familiesammenføring, så det bliver nemmere for udlandsdanskere, som vender hjem, at få familien med til Danmark.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover bliver sprogkravet justeret.

Mindst fem års arbejde i mindst 30 timer om ugen, hvor man har talt dansk, vil fremover kunne bruges til at opfylde myndighedernes sprogkrav.

Det sker, efter at flere dansktalende danskere har fået afslag, fordi de ikke kunne bevise, at de kunne dansk, på trods af at deres modersmål var dansk.

Der indføres også en ny opholdsordning. Den giver hjemvendte udlandsdanskere adgang til at få familien med til Danmark på samme vilkår som udenlandske arbejdstagere.

Ekstra Bladet har i en række artikler beskrevet, hvordan flere familier er kommet i klemme med de nuværende regler. Det har betydet, at udlandsdanskere har droppet at vende hjem til Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) ønsker at føre en udlændingepolitik, der "ikke skal være skør".

- Når en dansk statsborger med et attraktivt jobtilbud har sværere ved at få sin familie med til Danmark, end en udlænding har, så tyder det på, at reglerne ikke fungerer efter hensigten. Det skal vi have lavet om på, siger Dybvad Bek i pressemeddelelsen.

I forhold til justeringen af sprogkravet siger han:

- Vi har set for mange eksempler på danske mænd, der ikke kan få deres udenlandske ægtefælle hertil, fordi de danske mænd ikke kan dokumentere deres danskkundskaber. Det på trods af, at de har dansk som modersmål og har arbejdet i dansksprogede virksomheder i årevis.

Ministeren siger, at de nuværende regler egentlig skal sørge for, at folk med udenlandsk baggrund ikke får deres ægtefæller med til Danmark, før de selv har lært at tale dansk.

- Vi skal ramme den rette balance, så reglerne ikke rammer uhensigtsmæssigt, men der omvendt heller ikke åbnes en ladeport. Den balance synes jeg, vi har fundet nu, siger ministeren.

Lempelserne er godt nyt, mener formand Sara Vergo fra fagforeningen Djøf, som repræsenterer økonomer, jurister og akademikere.

- Vi hører fra medlemmer, der i en årrække har arbejdet og måske stiftet familie i udlandet, at de har svært ved at få familien med hjem til Danmark.

- Og derfor undlader at komme tilbage til Danmark og bidrage til samfundet med den viden og de kompetencer, de har fået gennem udlandsopholdet. Derfor er det på høje tid, at reglerne bliver lempet, siger Vergo i en skriftlig kommentar.

/ritzau/