Kontanthjælpsloftet bliver omlagt.

Det er en del af en længe ventet aftale om ydelser, som regeringen netop har landet med støttepartierne. Ingen af de borgerlige partier er dermed med i aftalen.

Kontanthjælpsloftet som man kender det i dag, kommer til at blive omlagt og erstattet af en såkaldt trappemodel.

Det såkaldt midlertidige børnetilskud bliver gjort permanent.

Derudover bliver der givet et ekstra årligt tilskud på 500 kroner til kontanthjælpsmodtagere.

Samtidig bliver der fremover øremærket 260 kroner om året til kultur- og fritidskulturtilbud til 40.000 børn.

Aftalen er indgået med et snævert flertal blandt regeringen, Enhedslitsten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

Forhandlingerne om et nyt kontanthjælpssystem har været længe undervejs.



Allerede før valget i juni 2019 lancerede SF-formand Pia Olsen Dyhr det som et ultimativt krav, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes ved første finanslov i slutningen af 2019. Det skete dog ikke.

Efter valget skrev støttepartierne under på det forståelsespapir, der betød, at Socialdemokratiet kunne danne regering.

Her blev det aftalt, at en ny regering skulle "bekæmpe børnefattigdom", og at det skulle afhjælpes af en ydelseskommission.

Den præsenterede sine anbefalinger for et år siden.

Dengang kaldte Enhedslisten forslagene om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen for et godt afsæt for de "afgørende forhandlinger" om at mindske børnefattigdommen.

Hovedpunkterne i kontanthjælpsaftalen er: