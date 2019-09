Den tidligere regering ville flytte ansvaret for kørekort og køreprøver. Det har den nye regering nu bremset.

Færdselsstyrelsen kommer fra årsskiftet alligevel ikke til at have ansvaret for at afvikle køreprøver og administrere kørekort.

Det besluttede den forhenværende regering ellers i marts i år.

Men nu har den nye S-regering trukket den beslutning tilbage, så det stadig er politiet, som kommer til at varetage en række færdselsopgaver.

Det oplyser Justitsministeriet og Transport- og Boligministeriet i pressemeddelelser.

- Transportministeren (Benny Engelbrecht, red.) og justitsministeren (Nick Hækkerup, red.) er blevet enige om at standse den tidligere regerings beslutning om at flytte dele af politiets opgaver til Færdselsstyrelsen, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til de nødvendige it-anskaffelser og den efterfølgende it-drift.

- Derfor er det besluttet ikke at gennemføre ressortændringen, fremgår det af de to pressemeddelelser.

Planen var, at Færdselsstyrelsen skulle have overtaget ansvaret for afvikling af køreprøver, administration af kørekort samt udstedelse af førerkort og særtransporttilladelser.

Men de opgaver forbliver altså nu i politiet.

I forbindelse med overdragelsen af opgaverne skulle en række medarbejdere i politiet også have haft Færdselsstyrelsen som ny arbejdsgiver.

Ifølge Justitsministeriet nåede ingen medarbejdere hos politiet at flytte over til Færdselsstyrelsen som følge af beslutningen i marts.

