Oppositionen finder det stærkt kritisabelt, at regeringen ikke har forsvaret koranloven i møde i salen.

Rasmus Jarlov, finansordfører for De Konservative, er stærkt utilfreds med, at repræsentanter fra regeringen ikke har valgt at indtage Folketingets talerstol og forsvare koranloven, som medlemmerne skal stemme om torsdag.

- Store dele af Folketinget vil gerne diskutere det her. Regeringen stiller ikke op til debat overhovedet. Jeg synes, det er meget usædvanligt. Det er mangel på respekt, siger han under lovforslagets tredjebehandling.

Flere ordførere fra oppositionen har i løbet af mødet i salen bedt Peter Hummelgaard (S) om at indtage talerstolen.

Justitsministeren har dog valgt at blive siddende på sin plads.

Af de medlemmer, der agter at stemme for, er det kun Jon Stephensen, som har valgt at fremsætte sine synspunkter og besvare spørgsmål fra ordførerne fra talerstolen.

Heller ikke De Radikale, som har tilkendegivet, at de vil stemme for lovforslaget, har taget ordet under lovbehandlingen.

Stephensen er løsgænger, men har indgået en aftale med regeringen om at indgå i dens valgforbund.

- Vi har debatterne i Folketinget for, at vi kan have en debat om den lovgivning, vi skal vedtage. Det er helt utroligt, at ikke engang den ansvarlige minister tager ordet. Har I så dårlig en sag? Jeg synes, det er slapt, siger Rasmus Jarlov.

Også Rosa Lund (EL) påpeger, at justitsministeren ikke har stillet sig op på talerstolen.

- Det ville klæde den ansvarlige minister at gå på talerstolen, siger hun, mens Pernille Vermund (NB) siger, at "det kunne være rigtigt rart at få justitsministerens svar".

Lovforslaget handler om at forbyde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig betydning for anerkendte trossamfund. Det betyder eksempelvis, at koranafbrændinger forbydes.

/ritzau/