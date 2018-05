Fem stillinger får lov til at blive i København, men resten skal udflyttes, står regeringen fast på.

København. Efter kritik vil regeringen lade fem stillinger blive i København, når Det Økonomiske Råd skal flytte til Horsens.

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til DR Nyheder.

- Efter kritik fra Det Økonomiske Råds formandskab har vi sagt, at det er fair nok, at sige, at der er nogle særlige nøglemedarbejdere, som har specielle kompetencer fra arbejde i for eksempel ministerierne, som er nødt til at blive i København.

- Derfor siger vi, at cirka fem af de her 32-33 årsværk får lov til at blive på et satellitkontor i København, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Beslutningen om at flytte de økonomiske vismænds sekretariat fra København til Horsens blev mødt med massiv kritik, efter at den blev præsenteret i januar.

Frygten var, at udflytningen svækker vismændenes uafhængighed og rolle som økonomisk vagthund.

Overvismand Michael Svarer pegede på, at det kan være svært at tiltrække erfarne medarbejdere, når institutionen placeres langt fra institutioner som Finansministeriet og Nationalbanken.

Også PBO - OECD's netværk af økonomiske og finanspolitiske vagthunde - advarede imod, at beslutningen blev truffet.

Kun tre ud af de 37 medarbejdere i Det Økonomiske Råd overvejede at flytte med til Horsens ifølge Børsen.

Men nu kommer regeringen delvist kritikerne i møde.

- Det handler om, at der er nogle meget højt specialiserede folk, der for eksempel har siddet i ministerierne, som skal kunne være med og sørge for at være den her vagthund og kontrollant af magthaverne, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Spørgsmål: Tror du, man sikrer kompetencerne med den her model?

- Jeg tror, man sikrer det, fordi vi laver en specialindsats i forhold til nogle medarbejdere med helt specielle kompetencer. For resten ser det faktisk allerede okay ud i forhold til rekruttering, siger ministeren til DR Nyheder.

