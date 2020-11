Der gik tre dage, fra at regeringen meldte ud om aflivning af alle mink i Danmark, før den opdagede brøleren.

Mogens Jensen, der onsdag har trukket sig som følge af minkskandalen, siger til TV2 News, at han blev informeret om den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink lørdag 7. november "midt på eftermiddagen".

Det var på et pressemøde 4. november, at statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives grundet mutationen af coronavirus.

8. november har Mogens Jensen tidligere sagt, at han kontaktede de øvrige partier i forhold til det manglende lovgrundlag.

Også Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at hun først blev gjort bekendt med "fejlen", som regeringen formulerer det, søndag 8. november.

/ritzau/