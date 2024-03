Torsdag deltager statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemøde.

Statsministeriet holder pressemøde torsdag klokken 12.15 om "støtten til Ukraine og den sikkerhedspolitiske situation".

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) deltager på pressemødet, som holdes på Marienborg.

Det fremgår ikke, hvad pressemødet mere konkret kommer til at handle om.

Det finder sted få dage før toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Det var 24. februar 2022.

Hvad der tilsyneladende var tænkt som en kortvarig aktion, hvor Rusland hurtigt skulle overtage først Ukraines østlige regioner og siden hovedstaden, Kyiv, er blevet til en langvarig krig.

I weekenden sagde Mette Frederiksen, at toårsdagen bør markeres ved, at Vesten donerer flere våben til landet.

Ordene faldt under en paneldebat på en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

- Vi skal sikre, at på lørdag, når krigen har varet i to år, så får Ukraine flere leverancer. Konkrete leverancer på landjorden, sagde hun.

Det handler om ammunition, artilleri, langtrækkende missiler, droner og mere til koalitionen af F-16-fly, lød det.

- Når jeg ser på Europa under covid-19-pandemien, lykkedes det os at producere en vaccine på et år, hvad normalt tager otte til ti år.

- Jeg vil gerne understrege, at på lørdag bør der være nye leverancer. Nye donationer. Militært udstyr til Ukraine frem for flere ord. Ord vil ikke løse denne situation, sagde den danske statsminister.

Danmark har støttet Ukraine med både våben, udstyr og træning.

I marts 2023 oprettede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier Ukrainefonden.

Af Forsvarsministeriets hjemmeside fremgår det, at der indtil videre er afsat omkring 60,4 milliarder kroner i fonden frem til og med 2028.

Fonden giver også penge til civil støtte til akutte, humanitære indsatser og langsigtet genopbygning. Det samme gælder erhvervsindsatser, hvor danske virksomheder kan hjælpe med genopbygning. Disse fokusområder er der særskilt sat penge af.

Danmark har blandt meget andet sendt over 400 Stinger-missiler, Harpoon-kystforsvarssystemer og over 100 Leopard 1-kampvogne i et dansk-tysk samarbejde.

