Der indføres grænsekontrol mod Sverige, og kontrollen mod Tyskland forlænges, oplyser justitsministeren.

Den midlertidige grænsekontrol ved den svenske grænse vil blive iværksat 12. november og indføres foreløbigt for seks måneder.

Ud over at indføre midlertidig grænsekontrol mod Sverige har regeringen samtidig besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland i seks måneder fra den 12. november.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde på Politigården i København, hvor han præsenterer regeringens sikkerhedspakke.

Der bliver tale om periodisk kontrol, hvilket vil sige, at der vil være kontrol ved færger, i tog og ved Øresundsbroen et par gange om ugen. Kontrollen vil være rettet mod den organiserede kriminalitet.

- Vi har alene siden februar i år haft 13 sprængninger i hovedstadsområdet. Sprængninger, som har bragt helt almindelige menneskers liv i fare.

- Regeringen ser på situationen med stor alvor. Vi vil ikke finde os i, at kriminelle bander placerer bomber eller skyder på gaden, siger Nick Hækkerup.

Han fortæller, at regeringen sammen med relevante myndigheder har undersøgt, hvilke initiativer der er nødvendige for at sikre trygheden i det offentlige rum.

- Indsatsen ved grænsen er et helt centralt element for at styrke trygheden i det offentlige rum, siger ministeren.

Hele regeringens sikkerhedsudspil indeholder 16 initiativer. Blandt andet vil regeringen give politiet mulighed for at få adgang til mere tv-overvågning.

Regeringen vil blandt andet opsætte 300 såkaldte "tryghedskameraer", som bliver partiets egne kameraer.

/ritzau/