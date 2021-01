Regeringen holder pressemøde klokken 19, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup og den fungerende finansminister Morten Bødskov deltager.

B.T. erfarer, at regeringen forlænger alle nuværende restriktioner med tre uger, så de gælder til 7. februar.

Ud over de tre ministre deltager Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen og Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut.

Statsminister Mette Frederiksen sagde onsdag eftermiddag, at hun ville forlænge de nuværende restriktioner, der var sat til at udløbe 17. januar.

»Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig,« sagde hun i Folketingssalen.

Den britiske virusvariant vurderes af Statens Serum Institut at være omkring 50-70 pct. mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark.

De nuværende tiltag indebærer, at man maksimalt må samles fem personer i det offentlige rum. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er dog undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede.

Desuden er skoler og universiteter lukket for fysisk fremmøde. I stedet undervises der digitalt.

Mette Frederiksen vil forlænge restriktionerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Storcentre, butikker og erhverv som frisører samt tatovører skal holde lukket. Kun dagligvareforretninger og apoteker må have åbent.

Serveringssteder må kun tilbyde take away.

Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker og zoologiske anlæg blev lukket for offentligheden 8. januar.

I forvejen var indendørs og kultur- og idrætstilbud lukket.

