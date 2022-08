Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Indenrigs- og Boligministeriet inviterer til doorstep klokken 13.30 om en ny politisk aftale om et loft for huslejestigninger.

Det oplyser ministeriet.

Regeringen har tidligere slået fast, at man agter at gøre noget ved det såkaldte nettoprisindeks, der den seneste tid har gjort, at op imod 180.000 lejere lige er steget med 8,8 procent i husleje.

For nogle betyder det blandt andet, at nogle får en huslejestigning med 9.420 kroner om året.

Står det til regeringen, skal der indføres et midlertidigt loft, som garanterer en maksimal huslejestigning på fire procent over to år.

Men i pressemeddelelsen fremgår det ikke præcist, hvad regeringen vil præsentere.

Ikke andet, end at der er tale om en ny politisk aftale.

B.T. er til stede og følger pressemødet, når det begynder klokken 13.30. Du kan følge pressemøedet HER.