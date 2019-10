Det er en "uhyre alvorlig" situation, at Tyrkiet har indledt offensiv i Nordsyrien, siger statsministeren.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har torsdag indkaldt den tyrkiske ambassadør til en samtale.

Det sker, efter at Tyrkiet onsdag har indledt en militær offensiv i det nordlige Syrien.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det er en uhyre alvorlig situation, og der er grund til at være bekymret for de civile, men også for om det svækker vores mulighed for at fortsætte indsatsen mod Isil (Islamisk Stat, red.). Derfor synes jeg, at der er grund til at tage afstand fra den tyrkiske aggression, siger hun.

- Det gør vi allerede i regi af EU - det synes jeg, er positivt, og udenrigsministeren har tidligere i dag indkaldt den tyrkiske ambassadør til en samtale, hvor vi gør vores holdning gældende.

Tyrkiske styrker har angrebet 181 militante mål, siden de onsdag påbegyndte en offensiv i det nordøstlige Syrien. Det oplyste det tyrkiske forsvarsministerium i en meddelelse sent onsdag aften dansk tid.

Den militære aktion har været varslet i et stykke tid af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan. Den kommer, efter at USA har trukket sine tropper ud af området.

Onsdag var Udenrigspolitisk Nævn indkaldt til et hastemøde med det ene formål at drøfte risikoen for, at Tyrkiet ville invadere området. Mødet nåede kun akkurat at slutte, før der var meldinger om den tyrkiske offensiv.

- Jeg kommer ikke til at konkludere på situationen lige nu, for den udvikler sig nærmest time for time, siger Mette Frederiksen.

- Det, jeg gerne vil sige lige nu, er, at vi tager afstand fra den tyrkiske aggression. Og der er også behov for, at det internationale verdenssamfund kraftigt opfordrer Tyrkiet til at indstille handlingerne.

Det nordøstlige Syrien bliver kontrolleret af den kurdiske YPG-milits. Kurderne har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Modsat mener den tyrkiske regering, at kurderne er en trussel og betragter YPG som en del af det Kurdiske Arbejderparti, PKK.

