Erhvervslivet er afgørende for, om regeringens klimamål kan nås. Derfor bliver de inddraget i partnerskaber.

Regeringen vil indgå i alt 13 klimapartnerskaber med forskellige dele af erhvervslivet. Partnerskaberne vil blive præsenteret næste onsdag.

Partnerskaberne skal arbejde på, hvordan forskellige sektorer kan nedbringe deres udledning af drivhusgasser for at nå regeringens mål om en reduktion på 70 procent i 2030.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Danmark skal gå forrest i kampen for klimaet. Regeringen har sat et historisk ambitiøst mål om nedbringelse af Danmarks udledning af drivhusgasser. Det når vi kun, hvis alle bidrager.

- Jeg er glad for, at dansk erhvervsliv har taget så konstruktivt imod regeringens klimapartnerskaber, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) i meddelelsen.

Ud over partnerskaberne opretter regeringen Grønt Erhvervsforum. Her skal flere ministre, formændene for de 13 klimapartnerskaber, fagbevægelsen og eksperter deltage.

Forummet skal bruges til at følge udviklingen i partnerskaberne.

- Med samarbejdet inviterer vi erhvervslivet med helt ind til bordet. Hver sektor skal formulere køreplaner for, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk og foretage konkrete reduktioner.

- Men samarbejdet er gensidigt. Regeringen vil også se på de barrierer, virksomhederne møder på vejen mod den grønne omstilling, skriver Mette Frederiksen i meddelelsen.

Regeringen og en lang række partier i Folketinget er alle enige om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal sænkes med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990 i 2030.

Derfor har regeringen iværksat arbejdet med at lave en klimalov, der skal lægge rammerne for indsatsen de næste årtier.

Til foråret kommer den første klimahandlingsplan, der skal konkretisere arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Det har fra starten været planen, at erhvervslivet og andre aktører aktivt skulle inddrages i arbejdet med, hvordan men når reduktionsmålet.

/ritzau/