Krav til loftshøjde for transporter af smågrise vil betyde, at vogne skal være i fire lag i stedet for fem.

Regeringen er klar med nye regler for transport af smågrise.

Konkret handler det om den indvendige loftshøjde i de vogne, der transporterer grise under 40 kilo.

I dag findes der ingen krav til højden, men det vil der efter planen være fra 1. april 2031.

Det fremgår af en mail fra landbrugsminister Jacob Jensen (V) sendt til ordførere i partierne bag en transportaftale fra 2018.

I mailen skriver ministeren, at han har fastsat en indfasningsperiode på syv år for de nye regler.

De er del af en ny bekendtgørelse fra regeringen, som ventes at træde i kraft i juli.

Indfasningen skyldes, at transportsektoren skal have tid til at omstille sig til de nye regler.

Regeringen har tidligere sendt et udkast til bekendtgørelsen i høring, hvor indfasningsperioden skulle være ti år.

Men det ville have været alt for lang tid, mener landbrugsordfører Ida Auken (S). Hun glæder sig derfor over, at man har fundet et kompromis i regeringen.

- Vi ville gerne have haft en indfasning på fem år. Men jeg er tilfreds med, at vi er endt, hvor vi er, siger hun.

Konkret vil der med den nye bekendtgørelse blive indført et krav om, at der i transporter af grise med en gennemsnitlig vægt på 35 kilo skal være en loftshøjde på 68 centimeter.

Der vil også være højdekrav for grise helt ned til 10 kilo.

I praksis vil de nye regler betyde, at der kan være fire etager i en vogn til smågrise, mens der i dag ofte bruges vogne med fem etager.

Selv om reglerne først vil træde i kraft i 2031, er Ida Auken dog overbevist om, at man vil kunne se forandringer før da.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der nu vil investere i vogne med fem lag, hvor der jo er alt for lidt plads til dyrene. Så jeg tror, at effekten vil komme hurtigere, siger socialdemokraten.

Hos Dyrenes Beskyttelse havde man gerne set, at indfasningen var blevet kortere. Det siger foreningens direktør, Britta Riis.

Hun hæfter sig særligt ved, at den oprindelige aftale er fra 2018.

Transportsektoren har derfor i hendes øjne allerede haft fem år til at forberede sig på de nye regler. Nu får de yderligere omkring syv år.

- Vi har allerede ventet fem år på de her højdekrav, så det er ikke tilfredsstillende, at vi nu skal vente indtil 2031.

- Med det sagt er vi dog rigtigt begejstrede for, at kravene kommer, og en indfasning på syv år er selvfølgelig bedre end en på ti år, siger Britta Riis.

Danmark er et af de lande i EU, der eksporterer allerflest smågrise.

Mellem 2007 og 2022 er antallet steget fra omkring fem millioner smågrise til knap 14 millioner årligt.

