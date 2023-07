Ingen kommentarer.

Det er meldingen fra regeringen, når B.T. har forsøgt at kontakte dem i forbindelse med kaosset omkring varmechecken.

Både klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og fungerende finansminister Morten Bødskov (S) henviser til energi- og finansordførerne.

Men her er der heller ikke meget held.

Aftalen om varmechecken blev præsenteret den 11. februar 2022. Senere på foråret blev der lavet en tillægaftale, hvor beløbet blev sat op og flere husstande blev omfattet af aftalen.

Hverken energiordførerne Lea Wermelin (S) eller Linea Søgaard-Lidell (V) har reageret på B.T.s henvendelser.

B.T. har også været i kontakt med Socialdemokratiets presseafdeling for at få en udtalelse fra en socialdemokratisk ordfører. Her lød svaret, at de ‘lige nu ikke har mulighed for at prioritere at være med.’

Finansordfører Torsten Schack (V) henviser til partiets energiordfører og finansministeren.

Finansordfører Henrik Frandsen (M) holder ferie og kan ikke kommentere på sagen.

Moderaternes energiordfører, Karin Liltorp (M), har som den eneste en kommentar.

»Udbetalingen er netop udsat for at sikre, at der sker færre fejl i denne ombæring. Det er et kompliceret system!,« skriver hun i en sms.

Varmecheck-kaos Siden den daværende S-regering i august 2022 begyndte at udbetale varmechecks på 6.000 kroner, har der udspillet sig et rent kaos. Pengene blev udbetalt til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem gennem energikrisen.

I februar kom det frem, at mere end 10.000 husstande fejlagtigt havde fået hjælpen. Det skyldtes en fejl i BBR-registreret.

Mange husstande, der var berettiget til varmechecken, har ikke fået den. Derfor blev der i marts oprettet en ekstra ansøgningsrunde.

22. maj kom det frem, at yderligere 13.800 husstande ved en fejl havde fået udbetalt en varmecheck. Fejlen betød, at der var blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget, fremgår det.

Det er også kommet frem, at Koldings borgmester Knud Erik Langhoff (K) har fået udbetalt varmecheck, selv om han slet ikke var berettiget til den.

I alt er der ifølge Statsrevisorerne blevet udbetalt forkerte varmechecks for 147 millioner kroner.

I juni skulle der være udbetalt varmecheck til de første, der var blevet godkendt i den supplerende ansøgningsrunde. Men på grund af ‘teknisk fejl’ blev de først udbetalt den 4. juli.

Til september skal der igen uddeles penge til de, der er blevet godkendt i den supplerende ansøgningsrunde. Der er cirka 34.000, der har søgt.

Det overrasker ikke B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, at politikerne i regeringen ikke har den store lyst til at tale om sagen.

»Hvis man spørger regeringen, vil de nok sige, at det er en træls sag,« fortæller han.

»Men de tager det helt roligt. Over 400.000 husstande har fået varmechecken, og må formodes at være glade for den, selvom de ikke siger noget.«

»Socialdemokratiets analyse er, at det ikke er så dårligt igen. De satser på, at vælgerne, der har fået de 6.000 kroner, husker det, når krydset igen skal sættes,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Hos Venstre er situationen anderledes.

»Her er det en rigtig møgsag,« fastslår B.T.s politiske kommentator.

»De kritiserede varmecheckmodellen, da den blev vedtaget. Siden er de blevet en del af regeringen.«

»Nu kan de ikke sidde og kritisere regeringspartnerens tiltag. Men samtidig ser det utroværdigt ud, når man har sagt en ting, og så pludselig ikke mener det længere. Men det er bare endnu en af de kameler, som Venstre må sluge,« siger Joachim B. Olsen.

Varmechecken blev vedtaget af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Aftalen kom på plads af to omgange, hvor beløbet og antallet af husstande blev øget.

Før tillægsaftalen blev vedtaget, kritiserede Venstres daværende klimaordfører Marie Bjerre aftalen.

»Man hælder flere penge ned i en i forvejen elendig aftale, der hjælper for få danskere,« lød det.

Joachim B. Olsen tror ikke, at man ikke kommer til at se varmecheck-modellen brugt igen på grund af den dårlige omtale, den har kastet af sag.

»Der har været alt for mange dårlige sager i pressen. Den har skabt et billede af politikere, der bare kaster om sig med andre folks penge uden at bekymre sig om, hvorvidt pengene ender hos de rigtige.«

B.T. har blandt andet skrevet om 73-årige Claus Nelstad, 78-årige John Krarup og 74-årige Anne Nielsen, der i månedsvis har ventet på at få de 6.000 kroner, de er blevet lovet.