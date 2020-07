Sammen med branchen har regeringen fundet en løsning, så flere tusinde søfolk på danske skibe kan komme hjem.

Coronaudbruddet har forhindret mange danske søfarende i at komme i land, og derfor de har været strandet på deres skibe.

Nu har regeringen sammen med branchen fundet en løsning. Den gør det muligt for de strandede søfarende at komme sikkert tilbage på fast grund.

- Mens mange danskere har brugt coronakrisen til at være mere sammen med familien, har et stort antal danske søfolk været nødt til at undvære familie og venner i meget længere tid end normalt, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Normalt sejler søfolk på skibene i en længere periode. De skifter derefter med en anden besætning, så de kan komme hjem til familien, mens skibet sejler videre.

Men på grund af det globale coronaudbrud har det ikke været muligt at skifte besætning som normalt. Det har ifølge Erhvervsministeriet betydet, at flere tusinde søfolk om bord på danske skibe har fået forlænget deres udmønstring.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu sammen med branchen har fundet en løsning, som sørger for, at de søfarende igen kan få fast jord under fødderne, siger Simon Kollerup.

Løsningen består i, at de søfarende, der har behov for det, kan få visum til indrejse eller udrejse gennem Danmark under kontrollerede forhold. Så kan de enten komme af eller på skibe herhjemme eller i andre lande.

Det sker ved at anvende visumreglerne på en måde, der løser de praktiske udfordringer, som coronaudbruddet har skabt.

Tiltaget vækker glæde hos interesseorganisationen Danske Rederier.

- Vi har kæmpet længe for at få vores søfolk hjem til deres familier, så jeg er meget glad for, at regeringen har lyttet og fundet en midlertidig model, der muliggør besætningsskifte.

- Nu gælder det om at få afløst de mange søfolk så hurtigt som muligt, siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier, i en pressemeddelelse.

I forbindelse med tiltaget vil branchen selv også tage en række forholdsregler for at minimere smitterisikoen.

Eksempelvis vil de søfarende blive isoleret på hoteller, og der vil blive oprettet særlige afdelinger til dem i lufthavne, så de undgår kontakt med andre.

Danmark vil være klar til at tage imod de søfarende under den midlertidige ordning inden for 14 dage gældende fra 20. juli, oplyser Erhvervsministeriet.

/ritzau/