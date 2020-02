Siden valget er skatten syv gange blevet lempet, og 17 gange er den blevet øget under Socialdemokratiet.

Det er blevet dyrere at være borger i Danmark. Siden Socialdemokratiet overtog regeringsmagten i sommer, er skatten blevet hævet 17 gange. Samtidig er den blevet lempet syv gange.

Der er blandt andet indført en højere tobaksafgift, arveafgift og skat på arbejdsgiverbetalt telefon.

Det betyder, at den samlede skattestigning er på 8,2 milliarder kroner. Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) i et svar til Folketinget.

- Regeringen ønsker at prioritere velfærden, hvilket kræver finansiering. Derfor har regeringen afskaffet en række særlige skatterabatter, som blandt andet den tidligere regering har givet til særlige grupper, siger han.

Det er en henvisning til for eksempel skat på arbejdsgiverbetalt telefon, som den tidligere blå regering havde aftalt at afskaffe, men som aldrig nåede at blive ført ud i livet.

Det skal indbringe 560 millioner kroner i 2020.

Finansministeren siger, at skattestigningerne er sket med åbne øjne, fordi regeringen ønsker at forbedre klimaet, miljøet og folkesundheden.

- Derfor har regeringen blandt andet forhøjet afgiften på tobak og afgiften på bæreposer og engangsservice. Formålet med disse afgiftsforhøjelser er, at borgerne ændrer adfærd, og hvis de gør det, vil de ikke blive belastet af afgiftsforhøjelserne, siger Nicolai Wammen.

Den samlede skattestigning er på 8,2 milliarder kroner. Men efter tilbageløb og adfærd lander man på 3,3 milliarder kroner.

Det er et økonomisk udtryk for, at man regner med, at borgerne ændrer adfærd, så der kommer mindre i statskassen, end hvad den samlede regning er.

Fire milliarder kroner vedrører en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak for at anspore færre til at ryge.

Den borgerlig-liberale tænketank Cepos ærgrer sig.

- Mette Frederiksen ophævede skattestoppet, da hun tiltrådte, og hun har været særdeles aktiv i skattepolitikken med 17 skattestigninger og syv skattelettelser.

- Det svarer til en skattestigning på cirka 2700 kroner i gennemsnit per familie. Det er betydeligt og den forkerte vej at gå, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/