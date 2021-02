Partierne har løbende kunne spørge Sundhedsstyrelsen ind til deres råd om ny epidemilov, siger Heunicke.

At Folketingets partier først 16. februar fik 1375 siders dokumenter om Sundhedsstyrelsens vurderinger og forslag til ny epidemilov er ikke et udtryk for, at regeringen har ville skjule Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et samråd indkaldt af Venstre og De Konservative.

- Jeg kan ikke understrege nok, at det ikke er min eller regeringens hensigt at skjule den rådgivning, som Sundhedsstyrelsen har givet. Regeringen har fulgt helt almindelig praksis for lovforberedende praksis, siger Magnus Heunicke.

Jyllands-Posten beskrev den 17. februar, hvordan partierne modtog dokumenterne om Sundhedsstyrelsens vurderinger og forslag dagen inden. Det på trods af at regeringen har haft dem siden efteråret 2020.

Magnus Heunicke leverede de 1375 sider efter en forespørgsel fra Sundhedsudvalget den 5. februar.

Omkring 1200 af siderne består dog primært af svensk og norsk lovgivning på området.

Ministeren påpeger dog, at partierne siden sommer løbende har haft direkte mulighed for at høre og spørge ind til Sundhedsstyrelsens vurderinger til en ny epidemilov under følgegruppemøderne.

Samtidig slår Magnus Heunicke fast, at da Sundhedsstyrelsen ikke er en ekstern høringspart, er det helt normalt, at deres høringssvar ikke automatisk lægges ud til offentligheden og de andre partier.

Ifølge Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er processen ens med vedtagelsen af den seneste epidemi i marts sidste år. Her fik partiernes også først sent adgang til Sundhedsstyrelsens vurderinger.

- Man burde have lært af marts 2020 og af egen drift orienteret om Sundhedsstyrelsens holdninger, siger Martin Geertsen på samrådet.

En ny epidemilov forventes at blive vedtaget tirsdag eller onsdag. Den nuværende udløber 1. marts.

Ifølge Politiken og Jyllands-Posten har Venstre dog i ellevte time skaffet flertal for et ændringsforslag, der skal pålægge regeringen at ændre epidemiloven. Det skal ske senest 15. oktober.

/ritzau/