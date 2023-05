De fleste af os har nok prøvet at finde en mønt i lommen, som vi ikke anede, at vi havde.

Det er dog nok de færreste af os, der har opdaget, at vi faktisk havde 16 milliarder mere at gøre godt med, end vi lige gik rundt og troede.

Sådan er det dog for Danmarks regering, der i dag kunne opjustere det finanspolitiske råderum med netop det beløb, så det nu er på hele 64 milliarder kroner.

Noget, der gør livet lettere for regeringen. Sådan siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, som ikke mener at kunne huske, at råderummet nogensinde har fået en indsprøjtning i den størrelsesorden før.

Hvad er det finanspolitiske råderum? Det finanspolitiske råderum er et mål for, hvor mange penge politikerne kan afsætte til nye initiativer - eller til at sænke skatterne. Det er med andre ord penge, der kan bruges, uden at der skal findes ny finansiering. Kilde: Ritzau

»Det her gør alt andet lige livet noget lettere, fordi der er så mange penge at dele ud af. Meget firkantet og groft sagt har man 16 milliarder frem mod 2030, som man kan bruge til at sætte skatter ned med eller øge de offentlige udgifter, uden man skal ud og finde pengene. I de kommende år vil man kunne bruge lidt flere penge på finansloven, og det gør bare lettere at få aftaler til at glide ned.«

Der er dog én ting, som gør, at de her 16 milliarder ikke udelukkende er en god ting for regeringen. For at finde den skal vi tilbage til dengang, hvor regeringen, som består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, blev dannet.

»Vi har en midterregering, der som en del af deres fortælling har sagt, at de var nødt til at lægge ideologi til side og holde yderfløjene ude. De har på en måde gjort vold på deres egen fortælling for at kunne træde ind i den her regering, eksempelvis med Venstres løftebrud og Mette Frederiksen, som har skiftet markant kurs siden 2019, med den begrundelse, at der var så store kriser, at de måtte lægge deres egen fortælling og ideologi til side for at træffe en masse hårde beslutninger.«

»Det er grundfortællingen for regeringen, men den har det altså sværere nu.«

Joachim B. Olsen mener, at det nu kan være blevet sværere for vælgere i Socialdemokratiet og Venstre at forstå, hvorfor det var så nødvendigt at gå i regering med arvefjenden, nu hvor pengene – – tilsyneladende – vælter ind.

»Det er selvfølgelig overordnet godt, at der er flere penge, for det gør det lettere at være politiker, men den her regering har en særlig fortælling, der handler om kriser, herunder også økonomiske, og det er klart, at den fortælling nok ikke bliver nemmere at få baglandet i Socialdemokratiet og Venstre med på, nu hvor man vælter sig i penge.«