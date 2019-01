Du skal have færre sygedage. Især hvis du arbejder i det offentlige. Det er regeringens plan.

Men det er åbenbart ledelsens skyld, hvis du har mange sygedage. For det er ikke sådan, at regeringen mistænker dig for at blive hjemme, når du ikke er rigtigt syg, fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V):

»Jeg mistænker ikke nogen i den offentlige sektor for at lyve sig syge. Mine egne forældre er offentligt ansatte. Jeg elsker de offentligt ansatte,« siger Troels Lund Poulsen.

»Men der er ikke nogen, der skal blive syge at gå på arbejde. Det er et ledelsesansvar,« siger han.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger:

Innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen præsenterer regeringens ledelses- og kompetencereform 'En offentlig sektor rustet til fremtiden' på et pressemøde i Finansministeriet i København, onsdag den 9. januar 2019.

»Der er ledere i den offentlige sektor, som ikke er egnede til at være ledere. Vi sætter nogle mål: Sygefraværet skal falde år for år frem mod 2022. Ledere skal træffe flere beslutninger på baggrund af medarbejdertilfredshed. Og motivationen blandt medarbejderne skal stige. Kun hver tredje offentligt ansatte føler, at de bliver inddraget i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde,« siger hun.

Hvorfor er det ledernes skyld, at medarbejderne bliver syge?

»Lederne har et stort ansvar for, at vi har sunde arbejdspladser, og at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Der kan være to helt ens plejehjem i den samme kommune, hvor medarbejderne det ene sted er meget mere syge end det andet. Der hvor man har den bedste ledelse, har man ofte også det laveste sygefravær.«

Kan du forstå, hvis en sygeplejerske bliver nervøs for, om hun kan tage en sygedag, hvis hun f.eks. er forkølet?

»Nej, vi kan alle få influenza, og man skal blive hjemme, hvis man er syg. Men vi skal gøre mere for at sygeplejersker føler sig inddraget i det daglige arbejde,« siger Sophie Løhde.

Et rejsehold skal desuden tage rundt i hele landet og rådgive arbejdspladser, hvor sygefraværet fylder for meget.

Bispebjerg Hospital. Sygeplejersker skal have mere indflydelse på deres eget arbejde, mener regeringen.

Sophie Løhde og Troels Lund Poulsen undrede sig for en uge siden i Berlingske over, at offentligt ansatte i gennemsnit har fem sygedage om året mere end deres kolleger i det private. Det viste en rapport fra regeringen.

Men sammenligningen holder ifølge flere eksperter ikke. Bl.a. fordi der er flere kvindelige ansatte i den offentlige sektor, som f.eks. bliver gravide. Det har eksperter blandt andet udtalt til Politiken.

Og det har fået SF's Kirsten Normann Andersen til at indkalde ministrene i samråd. Her skal de forklare sig.

Renses tallene i rapporten for alle uligheder, har de offentligt ansatte ifølge Politiken kun en halv sygedag mere om året, hvis man kigger på kortvarigt sygefravær under 30 dage, skriver Ritzau.

Blandt andet er der flere kvinder ansat i den offentlige sektor, som har sygedage i forbindelse med graviditet. Forskel i uddannelsesniveau, alder og forskellige arbejdsopgaver spiller ligeledes en rolle.