Overfald, tyverier og trusler.

Problemerne på Kærshovedgård, der huser kriminelle og udvisningsdømte udlændinge, har stået i kø og gjort naboerne til udrejsecentret utrygge. Derfor besluttede den tidligere regering at sende de udvisningsdømte udlændinge ud på den øde ø Lindholm.

Men på bare to år har den socialdemokratiske regering brugt rub og stub af de 759 mio. kr., som var afsat til et nyt udrejsecenter. Det fremgår af det nye finanslovsforslag.

»Den tidligere regerings planlagte center på Lindholm var en meget dyr løsning. Det ville have kostet en million kroner om året per udlænding at drive centret – det er over tre gange så meget som i dag. Det var spild af penge,« siger fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad.

Boligminister Kaare Dybvad vikarierer i øjeblikket som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, som er på forældreorlov indtil den 27. september.

Da S-regeringen aflivede planerne om Lindholm, lovede den, at der skulle findes et andet sted at placere de kriminelle udlændinge, som i dag bor på Kærshovedgård ved Ikast.

»Vi skal have et nyt udrejsecenter uanset hvad,« sagde Mette Frederiksen under valgkampen til TV 2 Øst.

Men ambitionerne om et nyt udrejsecenter er ikke lagt i graven, selv om den såkaldte Lindholm-reserve på 759 mio. kr. er sluppet op og brugt på andre ting.

»Regeringen er fortsat i gang med at se på en ny løsning i forhold til udrejsecentrene. Når en løsning er klar, vil den selvfølgelig være fuldt finansieret,« siger Kaare Dybvad.

»Det er afgørende vigtigt for regeringen at få flere kriminelle udlændinge og afviste asylansøgere til at rejse hjem,« fastslår han.

Inger Støjberg (V) ankommer til forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020.

Planerne om at sende udvisningsdømte udlændinge ud på Lindholm blev født af Inger Støjberg (V) i 2018, da hun var udlændinge- og integrationsminister.

Hun er nu fortørnet over, at S-regeringen har »snoldet« alle pengene op.

»Regeringen kan ikke være bekendt over for borgerne i Ikast, Herning og Brande, at de skal have så mange dybt kriminelle udlændinge rendende rundt derovre. Lokalbefolkningen er utrygge, og det forstår jeg virkelig godt,« siger Inger Støjberg.

The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019.

Ideen om øen Lindholm opstod efter sager om overfald og trusler i det midtjyske lokalområde, fordi de udvisningsdømte udlændinge kan bevæge sig uden for Kærshovedgård.

»Nu har regeringen brugt alle pengene, der var afsat til et nyt udrejsecenter, og det viser bare, at Mette Frederiksen overhovedet ikke prioriterer det her problem. Det er et svigt,« siger Inger Støjberg.

Men regeringen kan vel bare finde nye penge til et udrejsecenter, når der er fundet en placering?

»Det er for let at sige. Det svarer til, at jeg har sparet op til et nyt tag, fordi der regner ned, men så kommer jeg i tanke om, at jeg hellere vil have en ny bil. Så dukker der ikke bare nye penge op, når taget er ved at falde sammen.«

I forståelsespapiret har regeringen dog kun lovet at undersøge, hvor kriminelle udvisningsdømte bedst kan placeres, så længe de opholder sig i Danmark.

Undersøgelsen ventes at være færdig i slutningen af i år eller i starten af 2021.

Først derefter vil regeringen endeligt melde ud, om de udvisningsdømte skal væk fra Kærshovedgård.