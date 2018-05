27 af landets kommuner vil få en del af de 1,1 milliarder kroner, som regeringen står klar med.

København. Regeringen er klar med en overgangsordning, som giver i alt 1,1 milliard kroner i tilskud til en række kommuner, der mister penge efter en ny måde at beregne økonomisk udligning mellem kommunerne.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V).

- Da der ikke er et flertal i Folketinget for at lave en udligningsreform, så bliver kommunerne ramt meget hårdt og meget hurtigt, hvis ikke regeringen kommer med et tilbud.

- Det er en toårig overgangsordning, som skal give kommunerne tid til at forberede sig på, at de har mindre budgetter og dermed skal tilpasse deres udgiftsniveau fremadrettet, siger han.

27 af landets 98 kommuner står til at få del af milliardbeløbet. Ordningen skal holde hånden under de kommuner, som bliver hårdest ramt og taber mest på grund af nye måder at bregne udligningen mellem kommunerne.

- Det er en ordning, som afbøder konsekvensen af, at Danmarks Statistik ændrer deres regler for, hvordan man opgør udlændinges uddannelsesbaggrund.

- Det har betydning for, hvor mange penge kommunerne får, og nogle kommuner vil blive ramt rigtigt hårdt af forandringerne, lyder det fra Kristian Jensen.

Københavns Kommune står til at få det største tilskud på omkring en halv milliard kroner. Derefter er det kommunerne Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe.

Men det økonomiske tilskud fra regeringen kommer ikke uden betingelser, som kommunerne skal overholde.

For det første må de kommuner, som får del af pengene, ikke sætte skatten op for deres borgere. For tilskuddet har netop til formål at sikre, at de ikke bliver ramt, fortæller finansministeren.

- Det synes vi, er fair, siger han.

Den anden betingelse er, at kommunerne skal overholde de budgetterede udgifter for drift og anlæg. For ellers vil der komme en økonomisk sanktion, lyder meldingen fra Kristian Jensen.

- Vi er nødt til at sikre, at når vi giver en milliard kroner ekstra ud til kommunerne, så er der også en sikkerhed for, at den går til de ting, vi har aftalt. Og ikke til alt muligt andet, siger han.

Tirsdag formiddag forventes regeringen af præsentere den nye overgangsordning på et møde med Kommunernes Landsforening.

/ritzau/