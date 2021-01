Regeringen har oprettet et nyt ministerium og gennemfører i den forbindelse en mindre ministerrokade.

Kaare Dybvad Bek (S) skal fremover være både indenrigs- og boligminister, mens Astrid Krag (S) bliver social- og ældreminister.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelse.

Rokaden sker i forbindelse med oprettelsen af et nyt ministerium: Indenrigs- og Boligministeriet.

Formålet med etableringen af det nye ministerium er at styrke grundlaget for et mere sammenhængende Danmark med balance mellem by og land, lyder det i pressemeddelelsen.

»Danmark er ganske enkelt for lille et land til store forskelle. Ambitionen er, at det nye Indenrigs- og Boligministerium skal styrke og videreudvikle regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) og tilføjer:

»Derfor samler vi nu ressortansvaret for en række afgørende indenrigspolitiske dagsordener i det nye ministerium.«

