Sidst gik den i sig selv, men nu genopliver Kaare Dybvad Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) genoptager Kommissionen for den glemte kvindekamp, hvor arbejdet har stået stille siden 2022.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Arbejdet har været sat på pause for længe, men jeg er glad for, at kommissionen igen kan komme i arbejdstøjet, udtaler ministeren i meddelelsen.

Kommissionen var omgærdet af debat, da den op til Folketingsvalget i 2022 kom med anbefalinger til indsatser mod social kontrol og for mere ligestilling i indvandrermiljøer.

En af anbefalingerne var at forbyde piger at gå med tørklæde i folkeskolen.

Siden da er der ikke blevet handlet konkret på anbefalingerne.

Sideløbende med kommissionen vil regeringen komme med sin egen indsats mod social kontrol, siger Kaare Dybvad Bek til Berlingske.

De to andre regeringspartier, Venstre og Moderaterne, har dog ikke godkendt det kommende indhold i regeringsindsatsen endnu, skriver avisen.

Kaare Dybvad Bek siger, at det ikke er blevet diskuteret internt endnu, hvad regeringens egen indsats skal indeholde.

- Men jeg tror, vi for eksempel skal kigge på sådan noget som ægteskaber mellem fætre og kusiner. Hvordan fungerer det? Og hvad betyder det for social kontrol? Det er noget af det, vi kommer til at tage fat på, siger han til Berlingske.

Kommissionen skal igen ledes af Christina Krzyrosiak Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Holbæk.

I kommissionens første levetid fik den kritik for ikke at have besøgt skoler i forbindelse med forslaget om tørklædeforbud og i sin undersøgelse af den sociale kontrol og ligestillingsudfordringer.

To medlemmer af kommissionen droppede efterfølgende støtten til anbefalingerne, og S-regeringen nåede ikke at tage stilling til, hvad man mente om tørklædeforbuddet og de ni anbefalinger, skriver Berlingske.

Blandt de andre anbefalinger var kommunale beredskabsplaner mod æresrelateret social kontrol og skærpet kontrol med muslimske friskoler.

