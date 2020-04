Danskerne skal fortsætte med at holde afstand til hinanden, hvis samfundet skal i genåbne efter påske.

Danmark vil forsigtigt genåbne efter påske, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde mandag aften.

Det forudsætter dog, at alle fortsætter med at holde afstand, vaske hænder og ikke mødes i store grupper, siger hun.

Det er præcis en uge siden, at statsminister på et pressemøde lagde op til, at der ville komme en genåbning af Danmark efter påske.

- Da jeg stod her for en uge siden, indgik vi en aftale: Hvis tallene for indlæggelser med corona gik den rigtige vej, og hvis folk holdt afstand, så kunne vi efter påske gradvist, forsigtigt og kontrolleret genåbne Danmark.

- Det her er alvorligt, men tallene for indlæggelser går stadig den rigtige vej, siger Mette Frederiksen.

Pressemødet bliver holdt, efter at hun tidligere på dagen orienterede partierne i Folketinget om regeringens plan for en genåbning.

Genåbningen sker med anbefaling fra sundhedsmyndighederne, siger statsministeren.

Sundhedsmyndighederne har sagt, at det er "hensigtsmæssigt og forsvarligt at begynde en genåbning", siger hun.

Selv om Danmark inden længe gradvist åbner op, vil danskerne skulle leve med mange restriktioner i måneder endnu på grund af corona-epidemien, siger Mette Frederiksen.

- Vi skal fortsætte med at vaske hænder, hoste i ærmet og blive hjemme, når vi er det mindste syge.

