Boligmarkedet i Danmark er glohedt, hvilket har presset priserne i vejret.

Men noget tyder på, at regeringen har lavet mere end blot en dårlig handel.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i købsprocessen bag det kuldsejlede projekt med at placere et nyt udrejsecenter på Langeland.

Mere præcis skulle de omkring 130 kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold flyttes fra Kærshovedgård i Midtjylland til Holmegaard på Langeland.

I maj – før sagen blev et stormvejr – havde regeringen på forhånd købt bygningen for 13,5 millioner kroner. Det beløb er ifølge aktindsigten umiddelbart en overpris.

Købsprisen er nemlig hele fem millioner kroner højere end det, som sælger tilbød at sælge den for to år tidligere.

To forskellige mæglere har forud for købet også vurderet Holmegaard for regeringen.

Én vurdering lød på en værdi på 5,35 millioner kroner, men her har mægleren ikke selv set bygningen.

Den anden vurdering lå på 10,5 millioner kroner. Den højere pris skulle blandt andet findes i den gode stand af taget.

Vurderingerne er behæftet med usikkerhed samtidig med, at en skydebane ved grunden ikke er medtaget i værdifastsættelsen.

Men forløbet får nu alligevel Dansk Folkepartis formand på banen, skriver Jyllands-Posten også.

Han kræver, at Rigsrevisionen går ind i sagen og får lavet en ekstern undersøgelse af købet.

Udlændingeministeriet oplyser til Jyllands-Posten, at prisen er aftalt efter forhandling mellem køber og sælger.