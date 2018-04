Rigsrevisionen forsøger at sætte normer op for den politiske beslutningsproces, kritiserer minister.

København. Statens kontrolorgan Rigsrevisionen har over de senere år udviklet en problematisk tendens til at ville bevæge sig ind på en politisk spillebane, hvor den ikke hører hjemme.

Det mener regeringen, som i Koordinationsudvalget har besluttet at lægge en mere kritisk kurs over for Rigsrevisionen, skriver Politiken.

Rigsrevisionens konklusioner er eller normalt blevet fulgt eller taget høfligt til efterretning.

Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er der "en meget principiel forskellig opfattelse af Rigsrevisionens opgave" hos regeringen og kontrollanterne i Rigsrevisionen.

Problemet er ifølge ministeren, at Rigsrevisionen i flere og flere undersøgelser forsøger at sætte normer op for den politiske beslutningsproces. Dermed kritiserer den politiske beslutninger.

- Det kan ikke være Rigsrevisionens opgave at indskrænke det politiske råderum, siger han til Politiken.

Professor i forvaltning Jørgen Grønnegaard Christensen mener, at ministre og eksministre har en pointe, fordi Rigsrevisionen over de senere år har lagt en ny stil, hvor man ikke nøjes med at revidere trufne politiske beslutninger.

- Før i tiden gik man ikke ind og foretog kritiske analyser af det politiske beslutningsgrundlag, siger professoren til avisen.

Rigsrevisor Lone Strøm fortæller i en skriftlig kommentar, at hun respekterer, at der skal være et politisk rum, som Rigsrevisionen ikke har adgang til.

- Men når først en minister har taget en beslutning, som har økonomiske konsekvenser, er det Rigsrevisionens opgave at revidere disse dispositioner på vegne af Folketinget, lyder det ifølge Politiken.

Et eksempel på uenigheden er eksempelvis kommet til udtryk i Rigsrevisionens kritik af salget af statens vaccineenhed til et saudiarabisk selskab for 15 millioner kroner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har således kaldt kritikken for "uproportional".

/ritzau/