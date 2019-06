Lars Løkke Rasmussen (V) går til dronningen torsdag med regeringens afskedsbegæring og erkender dermed, at blå blok ikke længere har flertal.

Det står klart, efter at rød blok står til at få 91 mandater, mens blå blok kan tælle til 79.

»Venstre vil anbefale, at der dannes en regering under min fortsatte ledelse med en ambition om at danne bro over midten i dansk politik,« siger han til partiets valgfest på Christiansborg.

Torsdag vil han foreslå dronningen at danne en ny regering under hans ledelse, der rækker 'hen over midten'. Også selv om det ikke er Mette Frederiksens kop te.

»Vi har fået et fantastisk flot valg, men magten skifter, og derfor ringede jeg tidligere i aften til Mette Frederiksen og fortalte, at jeg i morgen klokken 11 går til dronningen for at fortælle hende om valgets resultat.«

Men det bliver ikke let at danne regering, spår statsministeren.

»Mette Frederiksen har klart tilkendegivet, at hun vil gå i en mere socialistisk retning. Men det kommer med en pris, hvis man vil være statsminister. Og det vil Mette Frederiksen også komme til at sande. Man kan ikke lede Danmark fra midten, hvis man binder sig til fløjene,« siger han.

Venstre er gået fire procent frem ved valget, men grundet tilbagegang hos særligt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er det borgerlige flertal væk.

»Det er med en bittersød smag i munden,« siger han med henvisning til tilbagegangen hos de andre.

Samtidig lægger han luft til Nye Borgerlige, hvis synspunkter ikke harmonerer med Venstres.

»Vi kommer aldrig nogensinde til at gå på akkord med internationale konventioner. Vi har vundet vores velstand i samarbejde med resten af verden.«

Der var dog også plads til at glæde sig over det pæne valg.

»Vi kan igen glæde os over, at Venstre har fået fremgang og ikke bare fået fremgang, men vi er det parti, der har fået suverænt mest mandatmæssig fremgang, og vi er nu igen Danmarks største borgerlige parti,« siger han i sin valgtale onsdag aften.

Her brystede sig også af regeringens resultater.

»Aldrig har så mange danskere gået på arbejde. Ikke siden 1989 har så få været på offentlig forsørgelse,« sagde han.

Med fremgangen til Venstre stilles der ikke spørgsmål til, hvorvidt Løkke kan fortsætte som formand for Venstre.

Det fastslog hans sekundant efter talen.

»Løkke skal være formand i meget lang tid endnu. Vi har lige haft et kanonvalg, så der er ingen grund til at skifte formand foreløbig,« sagde Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen, til DR.