Regeringen har fremlagt flere detaljer for udspillet til den komplicerede og kritiserede udligningsreform.

Efter et heftigt pres fremlægger regeringen nu tal for, hvordan udspillet til en udligningsreform er skruet sammen.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- I weekenden præsenterede vi disse tal for partierne. Nu er de relevante tal lagt åbent frem, og vi opfordrer alle partier, der er klar til at tage ansvar, til at komme til forhandlinger.

- Vi har en fælles opgave i at rette op på skævhederne i det nuværende system og skabe en mere retfærdig udligning, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i meddelelsen.

Der er politisk bred enighed om, at det nuværende udligningssystem skal have en overhaling.

Systemet, der flytter over 18 milliarder kroner mellem kommunerne, er uigennemsigtigt og kompliceret, lyder det.

Men regeringens udspil er blevet kritiseret for at tilgodese socialdemokratiske borgmestre. Og blandt andet Venstre har kritiseret regeringen for ikke at ville lægge regnemodellerne bag udspillet frem.

/ritzau/