Forventningen var, at coronasituationen ville gøre ondt på boligmarkedet, men priserne stiger fortsat.

Boligejerne har ganske overraskende vundet på coronasituationen, hvilket er kommet bag på økonomer, for tidligere har økonomiske kriser trukket huspriserne ned.

Regeringen forventer, at boligpriserne vil fortsætte med at stige de næste år, men ikke helt med samme hast som i år.

I år forventes en stigning på 3,3 procent, i 2021 en stigning på 2,9 procent og i 2022 en stigning på 2,3 procent.

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som ser på dansk økonomi i fremtiden. Den er fredag offentliggjort.

Regeringen og De Økonomiske Vismænd spåede ellers større tilbagegang på grund af corona. Men det er gået helt modsat. Også antallet af handler er skudt i vejret.

Stik mod forventningerne og lærdom fra tidligere kriser er der færre, der har lyst til at sælge, og det har sammen med købelystne borgere drevet priserne i vejret.

Samlet set vil boligejerne have udsigt til en stigning på 175.000 kroner fra 2019 til 2022 ifølge en udregning fra Arbejdernes Landsbank.

Med en stigning på 3,3 procent i år vil et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter blive 66.000 kroner mere værd.

Holder regeringens prognose, vil husets pris stige med yderligere 60.000 kroner i 2021 og 49.000 kroner i 2022.

Efter en kortvarig tilbagegang i marts og april har der været fremgang på boligmarkedet siden. Det er der flere grunde til.

En væsentlig årsag er, fremgår det af redegørelsen, at husholdningernes indkomster ikke er blevet ramt i nær samme grad som det store dyk i produktionen, hvilket blandt andet skyldes kompensationsordningen for løn.

Den anden grund er, at boligmarkedet i Danmark havde et solidt udgangspunkt, inden pandemien ramte.

En tredje grund er, at coronasituationen har ført til stærke forventninger om, at renterne vil forblive på de nuværende lave niveauer i en længere periode.

Dermed er der plads til, at huspriserne for landet som helhed kan stige i et omfang, der mindst matcher fremgangen i indkomster.

Økonomer har påpeget, at flere borgere under coronasituationen har tilbragt mere tid i hjemmet, hvilket kan betyde, at folk sætter større pris på en bolig, hvor der er plads til at arbejde hjemmefra.

Ifølge opgørelser af forbrugertilliden har mange en opfattelse af, at deres egen økonomiske situation vil være bedre om et års tid.

Mange borgere har mistet deres job under coronasituationen, men forventningen er, at det har ramt grupper, der i mindre grad køber ejerboliger.

De andre nordiske lande har i særdeleshed også oplevet stigende boligpriser. Det gælder i mindre grad også lande, som har været økonomisk hårdere ramt af pandemien som eksempelvis Frankrig, Italien og Storbritannien.

