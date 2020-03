Det er endnu uvist, hvem der skal bære titlen som tech-ambassadør. Minister forlænger ordning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har besluttet at ansætte en ny tech-ambassadør. Det skriver Politiken fredag.

Casper Klynge, der indtil 1. marts var tech-ambassadør, valgte i januar at sige op til fordel for et job i Microsoft.

Siden har der været usikkerhed om, hvorvidt den nye regering ville videreføre initiativet, som tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) startede tilbage i 2017.

Jeppe Kofod er dog nået frem til, at ambassadørposten har givet Danmark en vigtig stemme. Og at det ville være forkert at lade den falde.

- Danmark var ret innovative, da vi for tre år siden oprettede verdens første tech-ambassadør.

- Vi har fået meget anerkendelse fra både lande og virksomheder. Det ligger mig meget på sinde, at vi bruger den stemme, Danmark har fået i kraft af vores tech-initiativ, til at være helt fremme for at sikre danske værdier i den teknologiske udvikling, siger udenrigsministeren til Politiken.

Danmark var det første land i verden til at udnævne en tech-ambassadør. Casper Klynge blev valgt, og han har siden været bosat i Sillicon Valley i USA.

Hans udnævnelse og oprettelsen af stillingen var et led i den tidligere borgerlige regerings oprustning på det teknologiske område.

Indtil da var titlen ellers forbeholdt personer, der repræsenterer Danmark over for andre landes regeringer og multilaterale organisationer.

Tilbage i januar ville regeringen dog ikke sige, om den ønskede at forlænge den diplomatiske satsning.

Dengang gav flere af Folketingets partier udtryk for, at man bakkede op om tech-ambassadøren.

Blandt andet ville De Radikales it-ordfører, Ida Auken, have klart svar fra regeringen:

- Regeringen burde vise lidt fremsynethed og udpege en ny tech-ambassadør med et stærkt mandat, lød det fra Ida Auken ifølge Berlingske.

Hvem der bliver den nye tech-ambassadør står dog ikke klart endnu. Politiken skriver, at jobopslaget bliver offentliggjort i løbet af nogle dage.

Og den nye ambassadør får da også lidt andre opgaver, end ambassadøren hidtil har haft, siger Jeppe Kofod.

Han nævner blandt andet over for Politiken, at techselskabernes skattebetaling er et centralt område, der skal styrkes.

/ritzau/