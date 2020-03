Statsminister Mette Frederiksen siger om forlængelsen af nedlukningen af Danmark frem til 13. april:

- Dødstallet er stigende, men stabilt. Flere mennesker vil bukke under i den kommende tid. Flere familier vil miste sine kære.

- Det er vigtigt, at vi som land holder fast. Jeg ved, at det er rigtig svært for mange mennesker, men vi tror på, at det virker, siger Mette Frederiksen.

