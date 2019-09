Regeringen har gjort klar til ti udlændingelempelser med støttepartierne efter tre måneder ved magten.

Før valget lovede daværende oppositionsleder Mette Frederiksen (S), at udlændingepolitikken lå forankret hen over midten, og at en stram udlændingepolitik var nødvendig.

Men efter tre måneder i regering har hun gjort klar til lempelser.

Konkret har regeringen ti gange gennemført eller bebudet ændringer i udlændingepolitikken.

Det skriver Berlingske lørdag.

Det gælder blandt andet at droppe udrejsecenter Lindholm, sikre højere ydelser til børnefamilier, genoptage dansk modtagelse af kvoteflygtninge, give flygtninge bedre mulighed for at blive i Danmark, hvis de er i beskæftigelse, og en tilbagerulning af opholdskravet for at opnå dagpenge.

Mens de Radikale bebuder, at der er mange flere lempelser på vej, kalder fungerende politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde lempelserne for "en ren tilståelsessag".

Hun mener, at de er bevis på, at statsministeren og Socialdemokratiet ikke er garant for en stram udlændingepolitik.

Udlændinge- og integrationsministeren, Mattias Tesfaye (S), afviser, at regeringen slækker på udlændingepolitikken, men erkender dog én lempelse:

Socialdemokratiet vil gøre det nemmere for børn som Mint at vende tilbage til Danmark.

- Ja, det er da en lempelse af udlændingepolitikken, siger han til Berlingske.

Den 14-årige pige Mint blev sidste år udvist til Thailand under stor mediebevågenhed.

Men samtidig understreger Tesfaye, at Socialdemokratiet vil "stå fast på den stramme udlændingepolitik".

- Og det gælder reglerne for asyl, familiesammenføring, midlertidigheden i opholdet, statsborgerskab, bandepakkerne og bekæmpelserne af parallelsamfundene, siger han til avisen.

/ritzau/