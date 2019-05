Blå blok står til at lide et stort nederlag, når vi skal til stemmeurnerne grundlovsdag.

Venstre rasler ned, og Liberal Alliance bliver halveret, hvis resultatet holder. Men det sidste parti i trioen, der har dannet regering siden november 2016, står til en mærkbar fremgang.

Den nye måling, der er foretaget af YouGov for B.T. i dagene 14. til 18. maj, giver Det Konservative Folkeparti 12 mandater.

»Jeg er glad for den tendens, og jeg bliver endnu mere glad, hvis folk gør ord til handling og sætter kryds ved valget,« siger partiformand Søren Pape Poulsen til B.T.

Målingen viser en fordobling af mandater, i forhold til hvad partiet opnåede ved seneste valg i 2015.

Hvad fremgangen skyldes er svært at svare på, men chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, har et bud.

»At partiet høster nogle borgerlige stemmer, kan ses som en udløber af en Lars Løkke i modvind. Fremgangen kan godt være et tegn på, at nogle af de nye tanker, statsministeren er kommet med, ikke falder i god jord hos alle borgerlige.«

»At flytte sin stemme fra Venstre til Konservative kan være et signal om, at man som vælger ikke er klar på en mulig SV-regering,« siger han.

Roger Buch har forsket i kommunalpolitik, partier og valg, og han mener også, at dagsordenen ind til videre har været gavnlig for partiet.

Et af valgkampens helt store temaer - klimapolitik, har genklang i Konservatives politik. Partiet med det grønne logo har nemlig i lang tid brystet sig som det mest miljøvenlige parti i blå blok.

Pape Poulsen ved godt, hvad han skal bruge mandaterne til, hvis målingen er et udtryk for folketingsvalgets endelige resultat.

»Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at få indflydelse med konservativ politik, og de ekstra mandater kan vi bruge som styrke til at gennemføre vores politik.«

»Skulle der ske det uheldige, at de røde får magten, så sætter vi vores mandater i spil for at trække Danmark i den rigtige retning,« siger Søren Pape Poulsen.

Og det scenarie mener Roger Buch kan blive meget sandsynligt. Der skal, med hans ord, et mirakel til, hvis blå blok skal vippe valgkampen over til et flertal.

Fremgangen kan nemlig kun vække glæde hos Søren Pape Poulsen og hans tropper. Resten af blå blok står til at tabe valget med et brag til Mette Frederiksen og rød blok.

Dansk Folkeparti og Liberal Allliance går begge tilbage, mens det også er værd at bemærke, at Nye Borgerlige og Stram Kurs begge styrer sikkert mod Christiansborg.

De to nye partier får begge syv mandater i den nye måling. Et mandat mere end Anders Samuelsen og Liberal Alliance får i målingen.

Det liberale regeringsparti mister syv mandater i målingen og står dermed til at blive blå bloks mindste parti i Folketinget, da partiet Klaus Riskær Pedersen er under spærregrænsen. Det samme er Kristendemokraterne.