Der er udsigt til dødt hav i Østersøen, hvis regeringen handler uansvarligt, mener naturfredningsforening.

Når fiskeriminister Mogens Jensen (S) mandag og tirsdag er til møder i EU, er det med et ønske om at hæve fiskekvoterne af hensyn til erhvervsfiskerne.

Men det går imod anbefalinger fra Europa-Kommissionen, som tidligere på året fastslog, at der skal fiskes mindre i Østersøen, hvor torskebestanden er presset.

Derfor møder det kritik fra flere miljøorganisationer, støttepartier og DF, at regeringen ikke vil følge kommissionens anbefalinger, men i stedet åbne for mere fiskeri af blandt andet torsk i dele af Østersøen.

Det skriver Berlingske.

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, mener, at det er "under al kritik", at regeringen vil lade fiskerne hive flere torsk i land, "end bestanden kan holde til".

- Det er dødt hav, vi kigger ud på, hvis regeringen handler uansvarligt her, siger hun til Berlingske.

Enhedslistens fiskeriordfører, Søren Egge Rasmussen, undrer sig over regeringens prioriteter.

- Vi er der, hvor fiskebestanden af torsk og sild forskellige steder i Østersøen er så pressede, at der er risiko for, at bestandene kollapser. Vi har udsigt til, at det kan være helt slut med fiskeri.

- Så det er altså nu, at vi skal redde fiskebestandene. Derfor kan det ikke nytte noget, at man ikke lytter til de biologiske anbefalinger, siger han til Ritzau.

På baggrund af undersøgelser og anbefalinger fra ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd, besluttede Europa-Kommissionen i juli at lukke helt for erhvervsfiskeri af torsk i dele af Østersøen.

Ifølge Marie Storr-Paulsen, sektionsleder på DTU Aqua og medlem af ICES, er regeringens forslag dog ikke så slemt, som kritikerne giver udtryk for.

- Det virker forholdsvis afbalanceret, i forhold til de rammer der er udstukket i ICES, siger hun til Berlingske.

Også fiskeriminister Mogens Jensen maner til besindighed. Ifølge ham holder regeringens ændringsforslag sig inden for alle anbefalinger fra ICES.

Regeringens forslag vil ikke gøre skade på miljøet. Det vil bare gøre det lidt nemmere for de fiskere, der lever af fiskeriet i Østersøen, siger han til Berlingske.

