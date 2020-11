Både støttepartier og en professor mener, regeringen kunne have handlet anderledes for at stoppe minkmutation.

Ifølge Jyllands-Posten og Berlingske har regeringen længe kendt til risikoen for mutation af coronavirus blandt mink.

Set i det lys mener flere af regeringens støttepartier og en professor, at der gik for lang tid, før der blev taget en beslutning om at aflive alle mink.

En af flere advarsler blev sendt til Fødevarestyrelsen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet, 18. september. Bag advarslen var forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Jyllands-Posten skriver, at Fødevarestyrelsen fik besked om, at den fortsatte mutation af virus i mink udgør "en potentiel fare for folkesundheden og for de forventede effekter af en vaccine", fordi man kunne se, at mutationen skete omkring den såkaldte "spike", et protein, som er afgørende for vacciner.

På trods af den og andre advarsler skulle der gå ind til onsdag i denne uge, før regeringen tog en beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

Forud for det havde regeringen udelukkende haft en strategi om at aflive både smittede mink og mink, der havde været i en radius af 7,8 kilometer af en farm med smittede mink.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at myndighederne har reageret for langsomt.

- Vi kan alle sammen være bagkloge, og det er komplicerede laboratorieundersøgelser.

- Men man har i princippet længe vidst, at en variant af virus var spredt og formentlig er i cirkulation flere andre steder.

- Derfor er man sent ude med en inddæmningsstrategi, og man kan undre sig over, at det har taget så lang tid, siger Hans Jørn Kolmos til Jyllands-Posten.

Avisen har også talt med flere af regeringens støttepartier. Hos Enhedslisten ønsker man at indkalde til samråd, hvor regeringen skal forklare sig.

- Det er paradoksalt, at vi har en regering, der har benyttet sig af et forsigtighedsprincip, men når det handler om mink, så fraviger man pludselig det princip, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) til Jyllands-Posten.

Fra SF siger fødevareordfører Carl Valentin, at han ikke synes, "regeringen har ageret perfekt hele vejen igennem".

- Der er flere gange i forløbet, hvor man ikke tager situationen helt alvorligt nok, siger Carl Valentin til avisen.

