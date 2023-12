Regeringen styrtbløder vælgere ifølge en ny rundspørge, som B.T.'s politiske analytiker kalder »katastrofal«.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der udgør SVM-regeringen, er gået fra at kunne samle 89 mandater imellem sig ved seneste valg til blot 61 mandater, hvis der var valg i dag.

Det viser en Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken – den dårligste måling for regeringen siden valget.

»Det er en katastrofal måling for SVM – endnu en. Sammenlagt har du et billede af en regering, som vælgerne vender sig bort fra. Deres eneste trøst er, at der er tre år til, at grundloven dikterer et folketingsvalg,« siger politisk analytiker Henrik Qvortrup.

»Det paradoksale er, at jo ringere målinger, der er, desto længere tid går der, inden det valg kommer. SVM er jo ikke interesserede i at udskrive det, når partierne står i modvind.«

'Klovnebus'-effekten

Mens det ikke er noget nyt, at både Venstre og Socialdemokratiet i senere tid har været ramt på populariteten, bemærker Qvortrup, at Moderaterne er blevet »næsten halveret« i meningsmålingerne – fra 9,3 procent til 4,9.

»Det er, som om bunden er gået ud af partiet. Lur mig, om det ikke er klovnebus-effekten. Folk begynder at have et billede af Moderaterne som useriøse,« siger han og henviser til de forskellige møgsager, som det nystartede parti har skullet døje med på relativt kort tid – herunder folketingsmedlemmerne Mike Fonseca, Jon Stephensen og Kristian Klarskov, der alle forlod partiet efter negativ omtale.

Bange for sin egen skygge

Selvom der er lang tid til valget, har den dalende popularitet en effekt, mener Qvortrup.

»Regeringen har én gang truffet et upopulært valg, da den tidligere på året afskaffede store bededag. Det gav stor ballade. Nu er den bange for sin egen skygge. Regeringen læser selvfølgelig meningsmålingerne og skal ikke nyde noget af at blive endnu mere upopulær. Vi har en regering, der kunne gøre, som den vil, fordi den har flertallet i Folketinget – men det gør den ikke, den sidder på hænderne.«

Adspurgt, om de dårlige målinger vil påvirke det interne samarbejde mellem SVM-partierne, svarer Qvortrup:

»Foreløbig påstår de, at de har is i maven, men der er nogle prøver frem mod næste valg, hvor vi vil se, om de kan holde sammen,« siger han og fremhæver blandt andet kommunalvalget om halvandet år.

»Der vil sidde mange borgmestre fra Venstre og Socialdemokratiet rundt omkring i landet, der ikke vil være glade for at miste magten på grund af modstanden mod regeringen. Det kan ende med at skabe oprør i baglandet.«

Valget til Europa-Parlamentet til sommer kan også skabe splid, siger han.

Mens regeringen går tilbage, går det anderledes godt for Liberal Alliance, som i den nye måling er gået fra 7,9 procent til 14,2 procent og Socialistisk Folkeparti, der er gået fra 8,3 procent til 15,1 procent.

Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg er også gået frem med to procent.