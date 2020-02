Tyrkiet vil ikke længere lukke for sine grænseovergange for flygtninge og migranter, som vil til Europa.

Den danske regering er klar til at handle, efter at Tyrkiet har åbnet sine grænser.

Det meddeler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på Twitter, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lørdag meddelte, at han åbner Tyrkiets grænser, så migranter kan få adgang ind i Europa.

- Migranter ved græsk-tyrkisk grænse. Situationen meldes under kontrol. Danske myndigheder er til stede. Vi følger situationen tæt. Afgørende at beskytte EU's ydre grænse.

- Vi skal ikke have en situation som i 2015. Regeringen er klar til at handle, hvis situationen eskalerer, skriver Tesfaye.

Ministeren henviser til flygtninge- og migrantkrisen fra 2015. Hvad regeringen agter at foretage sig, hvis situationen udvikler sig til det værre, vides ikke.

Dengang blev motorveje i Danmark blandt andet lukket, efter at hundredvis af flygtninge nægtede at blive registreret som asylansøgere, men insisterede på at fortsætte deres rejse til Sverige

/ritzau/