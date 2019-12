Regeringen vil forbyde gødning på enge og moser. Det vil gøre mere skade end gavn, mener brancheorganisation.

Enge og moser skal hverken gødes eller sprøjtes. I hvert fald ikke hvis det står til regeringen.

Den ønsker et forbud mod gødning og sprøjtemidler i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det skal ske for at styrke naturen.

Det skriver Politiken.

- Det er blevet tydeligt for enhver, at vores natur er presset og i krise. Vi mister mange af fuglene i det åbne land og insekter, hvis vi ikke gør noget.

- Vi har brug for mere sammenhængende natur, og vi har brug for at passe på de naturarealer, vi allerede har, siger miljøminister Lea Wermelin (S) til Politiken.

Paragraf 3-arealerne, hvor man ønsker forbuddet, dækker over ferske enge, strandenge, overdrev, moser og heder.

Regeringens forslag er imidlertid mere eller mindre en gentagelse af et forbud, som SR-regeringen indførte for fire år siden.

Forbuddet nåede ikke at træde i kraft, før Løkke-regeringen i 2016 ophævede det.

S-regeringen lægger denne gang op til, at det i udgangspunktet er erstatningsfri regulering. Det vil sige, at landmændene ikke skal have erstatning.

Denne gang skal forbuddet dog også gælde økologisk jord. Ligesom det også kommer til at omfatte pløjning.

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at forslaget vil berøre omkring 37.000 hektar - 370 kvadratkilometer - fordelt på cirka 9000 gårde.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer protesterede kraftigt mod forbuddet tilbage i 2015.

Og det vil landbruget også gøre denne gang, siger Anders Panum, der er vicedirektør for Vand og Natur i Landbrug & Fødevarer.

- Enge skal afgræsses, hvis de skal blive ved med at være enge. Hvis landmanden ikke må gøde engarealerne, vil græsindholdet blive væsentligt ringere, og foderværdien falde ganske væsentligt.

- Det vil betyde, at der ikke vil være økonomi overhovedet i at have kreaturer på græs på engene. Derfor vil det her forbud mange steder gøre engarealerne mere skade end gavn, siger Anders Panum til Politiken.

/ritzau/