Regering dropper milliardpulje, som skulle give kommuner bonus for at få indvandrere i job eller uddannelse.

København. Der kommer alligevel ikke nogen særlig pulje til at belønne kommuner med kontanter, hver gang det lykkes at få indvandrere og efterkommere i enten arbejde eller uddannelse. Det skriver Altinget.

Puljen på op mod en milliard kroner var del af regeringens strategi mod parallelsamfund, som blev præsenteret i starten af marts.

Men fordi regeringen for nylig måtte kaste ringen i håndklædet i forhandlingerne om en justering af den kommunale udligningsordning, vælger man nu også at droppe den nye integrationsbonus.

De to ting hænger sammen, fordi ghettomilliarden ville flytte penge fra kommuner med få indvandrere til kommuner med mange indvandrere.

- Det giver ikke mening at indføre et resultattilskud øremærket til indsatsen i forhold til udlændinge i den situation, som vi står i, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en mail til Altinget.

Så længe kommuner med mange udlændinge får "uforholdsmæssigt mange penge tilført via udligningen," vil regeringen ikke gå videre med ghettoplanens "resultattilskud".

- Derfor fremsætter regeringen ikke noget lovforslag om resultattilskud i denne samling, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I Kommunernes Landsforening, KL, er man lettet over, at regeringen har besluttet at trække forslaget om det milliardstore resultattilskud.

- Vi har i forvejen alle incitamenter til at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Så tilskuddet var unødvendigt.

- Og det er positivt, at man nu ruller det første af forslagene fra ghettoplanen tilbage. Det kunne man passende også gøre med flere af de øvrige forslag, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL's social- og arbejdsmarkedsudvalg og borgmester i Aalborg Kommune, til Altinget.

/ritzau/