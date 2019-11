Ved mandagens forhandlinger om en finanslov har regeringen droppet sine planer om at spare på støtten til friskoler fra 2021. Det oplyser De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

Finansminister Nicolai Wammen bekræfter det over for DR.

»Vi glæder os over, at den første sejr er i hus,« siger Morten Østergaard.

»Dermed har vi fået elimineret en af de besparelser på uddannelse, som til vores store overraskelse havde fundet vej til socialdemokraternes finanslovsudspil.«

»Så de frie skoler og alle de børn og forældre, der benytter dem, kan ånde lettet op. Der bliver ikke sparet på dem næste år.«

I alt ville besparelserne have indbragt omkring 300 millioner kroner årligt, oplyser Morten Østergaard.

Regeringen havde foreslået at sænke det, der hedder koblingsprocenten. Det er et tal, der angiver, hvor stort et tilskud skolerne modtager per elev.

Regeringen ville sænke den fra 76 til 71 procent fra 2021. Men det er nu droppet.

»Som vi sagde før valget, ønsker vi at prioritere folkeskolen,« sagde finansminister Nicolai Wammen (S), da han fremlagde regeringens forslag til finanslov.

Ifølge friskolernes forening, Dansk Friskoleforening, ville besparelsen føre til lukning af friskoler.

Ifølge Morten Østergaard havde forslaget svære vilkår fra begyndelsen med det Folketing, der blev sammensat efter valget i juni.

»Det betyder meget for os, at vi fik et nyt flertal, der ikke vil spare på uddannelse. Derfor var vi noget forbløffede over, at den besparelse havde sneget sig ind,« siger han.

Besparelsen på friskolerne var ifølge De Radikales leder ikke lig med, at der så blev fundet midler til finansiering af andre udgifter. Dermed betyder tilbagetrækningen af forslaget ikke, at andre dele af regeringens forslag ryger.

